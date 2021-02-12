К идее на один день сменить профессию и «перевоплотиться» из журналиста в менеджера по продажам я поначалу отнесся скептически. Казалось, эксперимента скучнее трудно придумать — работа в офисе виделась рутинной и монотонной, а уж шуточек про «белых воротничков» вы и без меня, не особо напрягаясь, можете вспоминать штук двадцать. Забегая вперед — я никогда так не ошибался.ОБУЧАЙСЯ И ВЛАСТВУЙЕсли вы думаете, что менеджеру по продажам для того, чтобы эффективно работать, нужно знать лишь какой стороной прикладывать к уху телефон — можете смело взять свои устаревшие представления и выбросить их в окно. Я по крайней мере так и сделал. Нет, возможно, где-то такой подход к профессии еще сохранился, но только не в «Байкал-Сервис». Транспортный гигант, имеющий филиалы более чем в 100 городах России, работает как единый колоссальный механизм. И каждый, даже самый маленький винтик этого механизма тщательно шлифуется, подгоняется и только потом ставится на положенное место.В офисе меня встретила улыбчивая девушка по имени Евгения — Евгения Мичук, руководитель отдела продаж. Проводила на рабочее место и объяснила, что просто так до звонков потенциальным клиентам никого не допускают — сначала нужно пройти обучение.И вот тут я впервые потерялся. Библиотека знаний будущего менеджера по продажам, собранная в одной программе, оказалась без преувеличения гигантской и охватывающей сотни самых разных тем: от общеспециальных (как правильно говорить с собеседником, как «отрабатывать» его возражения, как найти к человеку подход и так далее) до узких — логистики, упаковки, экспедирования грузов, бухгалтерского учета и прочего, прочего, прочего. На то, чтобы освоить материал, будущему менеджеру дается месяц — и «прокачаться» за этот месяц при желании можно так, что мама не горюй.- Заметьте — это не просто презентации или статьи, - объясняла попутно моя собеседница. - Каждый курс дается в виде онлайн-лекций, которые ведут специально обученные преподаватели нашего учебного центра в Москве. Они дают новым сотрудникам материал, отвечают на вопросы — одним словом, это полноценное обучение, как в школе или институте.Недели у нас, понятное дело, не было, но пару лекций по работе с людьми я с разрешения Евгении все-таки просмотрел. Не потому, что того требовал эксперимент — просто стало интересно. Кстати, такая опция доступна любому менеджеру: успешно пройдя обязательный курс, он может в любой момент написать заявку и присоединиться к любой из лекций на выбор.ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮЗакончив с обучением, я с легкой руки Евгении отправился... нет, не в офис — в офис еще рано. С рук на руки меня передали Константину Строму, ответственному за складские помещения. Это — второй этап «погружения в профессию». В «Байкал-Сервисе» убеждены, что даже если человек не будет напрямую работать с грузами, он все равно должен иметь в голове не вакуум, а четкое представление о том, как эта самая работа происходит. Поэтому новичков в обязательном порядке проводят на склад, показывают им разные типы упаковки, объясняют, какой груз какого обращения требует и так далее.- Надо, чтобы он понимал, как это вообще все выглядит и как это правильно донести до клиента, - объясняет Константин. Мы идем по складу. Работа кипит: урчит мотором погрузчик, ему отвечают припаркованные у бетонной аппарели фуры, вокруг громоздятся коробки, ящики, пакеты и бог знает, что еще. Склад, протянувшийся на добрые полкилометра, производит внушительное впечатление, но, по словам Константина, он относительно небольшой. Грузооборот в «Байкал-Сервисе» - до миллиона тонн в год. Перевозят здесь все — от стройматериалов до ретро-автомобилей. В одном только Санкт-Петербурге у компании пять терминалов в разных районах. Надо сказать, такой подход — обучение сотрудника не только через теорию, но еще и через практику (пусть даже и в облегченном варианте — разгружать фуры и водить погрузчик будущих менеджеров по продажам никто не заставляет) действительно работает: во время «экскурсии» само собой приходит понимание того, насколько все серьезно и как много зависит лично от тебя. - Потом еще заглянем к девочкам, которые работают с клиентами — принимают грузы, оформляют накладные и так далее. Это тоже важно: если уж ты хочешь быть специалистом, то должен разбираться во всем. Правильно?ПСИХОЛОГИЯ — ОРУЖИЕ «ПРОДАЖНИКА»Закончив с экскурсией и набравшись новых знаний, я наконец вернулся в офис. Здесь меня поставили в пару к Рустаму — опытному менеджеру, работающему в компании вот уже пять лет. Первое, что сделал Рустам — окончательно разрушил мои представления о том, что работать менеджером по продажам не так уж и сложно.- Да, конечно, есть инструкции, скрипты, в которых прописано, как говорить с клиентом, что отвечать на его возражения, как гасить конфликты и так далее, - объяснял Рустам. Я торопливо записывал в фирменный блокнот — не потому, что надо, а потому, что интересно. - Но на самом деле все куда сложнее и тоньше. Менеджер по продажам должен быть отличным психологом, потому что главное в нашей работе — личные отношения. Каждого клиента надо изучить, выяснить его стиль общения, понять, что ему нравится, а что нет — и уже отталкиваясь от этого, работать. Иначе ничего не получится.Бывает, что клиент открывается сразу, а бывает, что на его разработку уходят долгие месяцы. Процесс это довольно изматывающий, но и ставки высоки: мало того, что ты приносишь компании (а значит и себе) деньги, ты еще и обрастаешь полезными связями в самых разных сферах. Правда, дается такая работа не всем: слишком много нюансов необходимо учитывать и слишком много приходится держать в голове.Одним словом, оказалось, что работа менеджера по продажам не так уж сильно отличается от журналистики: разве что на репортажи ребята не выезжают. В остальном — такой же полу-креативный — полу-детективный подход. И накал страстей ничуть не ниже.Под конец мне дали первое (оно же по понятным причинам последнее) задание — позвонить потенциальному клиенту и попробовать договориться о встрече. Компанию Рустам выбирал сам — и выбрал так выбрал. Почти такого же, как «Байкал-Сервис», гиганта, только специализирующегося не на грузоперевозках, а на электронике и технике. Я получил вводные, набрал номер, внутренне настроился на то, что меня сейчас вежливо отошьют... и буквально за три минуты договорился о встрече. В кабинете повисла тишина. Стало как-то даже неловко. Рустам откашлялся и осторожно спросил:- А ты вообще к нам не хочешь?.. у нас ставка есть свободная...Это все шутки, конечно — на самом деле мне просто повезло. Таких звонков, по словам моих собеседников, бывает от силы один на сотню. Но даже одного хватит, чтобы оставшийся месяц не думать о деньгах: я, например, по прикидкам Рустама, уже «заработал» около ста тысяч рублей. Конечно, еще надо договориться, подписать документы, но согласие на встречу — это уже 80 % успеха. Остальное, как говорится, дело техники.В заключении насыщенного дня состоялась встреча с клиентом. Это, скажем так, «прыжок на пять ступеней вверх» - новичку такую ответственную процедуру, конечно, никто не доверит. Выбор пал на компанию Jet – она занимается станками и с холдингом «Байкал-Сервис» работает уже много лет.- Нам импонирует подход, - признался представитель компании Алексей Переборов. - Всегда можно обсудить какие-то нюансы, сформировать индивидуальную стратегию. Это очень важное качество — уметь работать с каждым клиентом в его ритме. Так что сейчас мы планируем расширять сотрудничество и, думаю, останется постоянными клиентами «Байкал-Сервис» еще много лет.Резюмируя: менеджер по продажам, да еще и в огромной компании — это дико интересно. Куда ни посмотри, везде выгода: неплохие зарплаты (в теории они могут уходить в бесконечность — смотря как будешь работать), полезные контакты, перспектива карьерного роста и так далее и тому подобное. Сложно, конечно, но это уж как везде — ленивых ни в одной профессии не любят. И шутки-шутками, но, пожалуй, теперь я знаю, куда уйду, когда устану бегать по репортажам и сидеть на пресс-конференциях.