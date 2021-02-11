«Трогал девочек за грудь»: Учитель гимназии из Петербурга уволился после скандального видео поцелуя с 8-классницей

Учитель, по словам школьниц, написал заявление об увольнении Фото: СОЦСЕТИ

В гимназии № 42 Приморского района Санкт-Петербурга разбираются, почему никто ничего не предпринимал против учителя ОБЖ, который приставал к школьницам. На ситуацию с 61-летним преподавателем обратила внимание известная блогер-мама, которая опубликовала видео его домогательств. На снятых кадрах пожилой педагог пристает к 14-летней девочке против ее воли. Мужчина уединился с подростком, обнимает ее и целует в щеку, в шею, в голову и тянется к губам. Восьмиклассница явно это не нравится, но она не может оказать сопротивление педагогу. По словам блогерши, мать жаловалась директору школы, но та пригрозила лишением родительских прав.

- Как мать двух дочек, одна из которых находится с этим учителем в одном кабинете на уроках, я имею полное право требовать, чтоб его наказали по полной программе! - возмутилась блогерша под ником "Мама моделей Ника", которая и выложила скандальные кадры в Сеть.

Учитель на видео целует школьницу Фото: СОЦСЕТИ

"Комсомолка" решила проверить слова блогерши и обратилась к друзьям и одноклассникам девочки, запечатленной на видео. И, по их словам, с этим учителем ОБЖ это не первая история.

- Изначально он лишь обнимал Нику (все имена изменены - прим.ред.), - рассказала близкая подруга школьницы Анна. - Потом начал целовать в щеку. Она спрашивала у его учениц, нормально ли это. Они ответили, что он делает так со всеми и не находит в этом ничего такого. А потом он начал целовать в губы, даже при ее сопротивлении. Но ничего большего между ними не было. Точно сказать не могу, сколько это продолжалось, но достаточно долго. По словам Ники, директор закрывала глаза на это. В конце концов, учителю 61 год, его стаж работы 32 года, у него внуки такого же возраста, как Ника.

Одна из одноклассниц Ники в свою очередь подтвердила, что он приставал ко всем.

- Он ко всем лез по чуть-чуть. Насколько я знаю, такое было и с 6, 8, 9, 11 классами, - поясняет одна из одноклассниц школьницы. - Просто какие-то касания и все в этом роде происходило почти с каждым. Он трогал за талию, брал за плечи, помню в 5 классе мы ходили к нему на дополнительные занятия и на проходе стояла девочка. Чтобы она отошла, он взял ее за грудь и как бы подвинул в сторону. Нечаянно трогал за грудь часто. Конкретно со мной я такого не помню, но, может, я просто и не заметила, к этом уже привыкли все. Подобные ситуации были и много лет назад, он звал девочек на свидание.

Педагог, по словам девочек, приставал и к другим Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет. В самой школе на звонки прессы отвечает секретарь директора, которая в жесткой форме сообщает о занятости своего руководителя и бросает трубки.

- Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту размещения 11 февраля 2021 года в ряде СМИ сведений о возможном совершении преступлений сексуального характера в отношении школьниц учителем учебного заведения, расположенного в Приморском районе, - сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По словам школьниц, после поднявшегося скандала учитель ОБЖ уволился из школы по собственному желанию.