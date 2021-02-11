В комздраве решили не открывать вакцинацию от коронавируса у станций метро

Пункт вакцинации у метро "Гражданский проспект" установила районая администрация. Фото: пресс-служба администрации Калининского района

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса, появившийся 10 февраля у метро «Гражданский проспект», взбудоражил петербуржцев: он неожиданно приехал, поработал три часа и исчез. Как выяснила «КП-Санкт-Петербург», мобильный пункт установила администрация Калининского района.

- У нас в районе открыто девять прививочных пунктов на базе поликлиник, - уточнили в пресс-службе. – Сейчас вакцина от коронавируса приходит в Санкт-Петербург регулярно, услуга у горожан очень востребована, поэтому пункты в поликлиниках работают без выходных. Чтобы расширить охват населения, мы в тестовом режиме выставили у станции метро ещё один пункт – на этот раз передвижной.

Пункт состоит из двух автомобилей: в одном походят осмотр и ждут своей очереди, в другом - ставят прививку. Фото: пресс-служба администрации Калининского района

Сам по себе передвижной пункт состоит из специально оборудованного автомобиля «Скорой помощи», где вакцина «Спутник V» хранится в холоде; в нем же проводят процедуру. Рядом находится дополнительно оснащённый автобус, в котором люди, пришедшие на прививку, могли пройти врачебный осмотр, заполнить документы, задать вопросы специалисту и погреться в ожидании своей очереди. По словам пресс-службы, мобильный пункт за три часа привил 20 человек.

Между тем в комитете по здравоохранению инициатива администрации района одобрения и поддержки не нашла. По словам пресс-службы ведомства, в комздраве сочли ее «нерациональным использованием медицинских кадров».

- 20 человек – это на самом деле очень небольшое количество, - уточнили в пресс-службе. – Пока что, на наш взгляд, это не имеет практического смысла.

Между тем, отмечают в комитете, выездная работа уже ведется: мобильные бригады выезжают в социальные учреждения и на предприятия. Так, в минувший вторник, 9 февраля, передвижной пункт обеспечил вакциной 68 человек из специнтерната в Колпинском районе.

Иницитива не нашла одобрения у комитета по здравоохранению. Фото: пресс-служба администрации Калининского района

Кроме того, уже в ближайшее время должны заработать прививочные пункты в торговых центрах. Их список сейчас формируется – по предварительной информации, первым должен стать ТЦ «Сити-Молл» на Коломяжском проспекте в Приморском районе города. Всего же таких пунктов планируют открыть три – по крайней мере на начальном этапе. Отметим, кстати, что еще месяц назад такая идея в качестве приоритетной не рассматривалась. Однако с тех пор запрос на вакцинацию вырос – и вырос существенно – так что ей решили вооружиться по примеру Москвы.

- В торговых центрах хорошая проходимость и есть возможность в течение сравнительно короткого периода привить большое количество желающих, - пояснили в комздраве. – К тому же пункты в торговых центрах будут работать без предварительной записи – нужно будет только прийти и в порядке живой очереди дождаться своей дозы вакцины.

Открытие первого прививочного пункта в торговом центре было запланировано уже на эти выходные. Однако поскольку процесс это не из простых (нужно выбрать место, установить холодильное оборудование, посадить врача и так далее), сроки могут сдвинуться.

Пока что в приоритете у комздрава - организация прививочных пунктов в торговых центрах. Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ

Максим Левченко, управляющий партнер компании FORT GROUP (управляет десятью крупнейшими торговыми центрами в Санкт-Петербурге):

- Организация прививочных пунктах в ТЦ – это, на мой взгляд, очень хорошая идея, эффективность которой уже доказала Москва. Причем работает это в первую очередь на пропаганду вакцинации. Одно дело – если люди специально выделяют время, едут куда-то в поликлинику или больницу. И совсем другое – если они просто отправляются за покупками и где-то между делом прививаются от коронавируса, ничуть не теряя во времени и не нарушая свои планы на день.

С точки зрения организации тут тоже все далеко не так сложно, как может показаться. Прививочный кабинет – это, по сути, просто чистое помещение, где стоят холодильные установки, и сидит врач, приглашенный из поликлиники или больницы. И то и другое мы можем организовать без труда. Сейчас подготовительная работа уже ведется – часть ТЦ, насколько мне известно, получила необходимое оборудование, идет подбор помещений: это, скорее всего, будут либо какие-то кабинеты в административной части, либо переоборудованные магазины.