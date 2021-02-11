Петербурженка вызвала домой электрика и узнала в нем маньяка, которого искали 10 лет

Мужчину отправили под суд Фото: СКР

В декабре 2010 года небольшой город Коммунар в Ленобласти всколыхнуло жестокое убийство женщины. По городу тогда впервые пронесся слушок – орудует маньяк. Местные ждали новых нападений, но после первого убийства маньяк залег на дно. Только спустя 7 лет произошло новое нападение. Жертвой стала 41-летняя работница швейной фабрики. Изверг успел изнасиловать ее, хотел начать душить, но насильника спугнули. Дело так бы и осталось не раскрыто, если бы спустя два года жертва маньяка не вызвала электрика починить антенну. В пришедшем ремонтнике она узнала того самого, что напал на нее во тьме…

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕТ

5 декабря 2010 года в полицию поступил звонок рыдающей жительницы города Коммунара. Она гуляла с собакой и в снегу на Ленинградском шоссе наткнулась на изуродованное тело женщины. Ее, предположительно, задушили собственными трусами. Маньяк буквально изгалялся над жертвой. Была ли она выпотрошена – живой, до сих пор тайна. Внутренности погибшей валялись рядом с телом на снегу. К месту происшествия съехались все экстренные службы. Полицейские сразу же выяснили – перед ними 48-летняя местная жительница Анна (имя изменено – прим.ред.). У погибшей была семья, дочка, внук. Оперативникам удалось выяснить и маршрут жертвы. Накануне вечером Анна отдыхала в местном кафе под названием «Олимп». Там разговорилась с неким мужчиной и вместе с ним ушла в неизвестном направлении. Больше ее никто не видел.

Оперативники тогда даже задерживали подозреваемых. Но улик найти не удалось, обвинений никому не предъявили. Дело перешло в разряд нераскрытых и ушло в архив. Следователи к нему возвращались, но каждый раз натыкались на то, что доказательств нет.

«ОТ УБИЙСТВА СПАС ПРОХОЖИЙ»

Осенью 2017 года41-летняя работница швейной фабрики Елена (имя изменено – прим.ред.) в пять утра шла до железнодорожной станции Антропшино в Коммунаре, когда на нее напал неизвестный и жестоко изнасиловал.

- Дама собиралась на работу в Петербург, поэтому вставала очень рано. На улице в этот момент было безлюдно,- рассказал «КП» источник. –Этим и воспользовался насильник.

Елена отбивалась – как могла, но насильник обладал какой-то недюжинной силой. Все могло обернуться убийством, но мимо проходил народ, который и спугнул нападавшего. Но найти преступника, как и в случае с изнасилованием 7-летней давности, не удалось. Хотя уголовное дело все же возбудили.

Шли годы, а насильника Елены так и не задержали. Женщина уже и сама стала забывать эту историю. Старалась жить дальше. Так бы и было, если Лена не решила вызвать к себе домой электрика починить антенну.

- Домой к Елена зашел мужчина, лицо которого ей показалось знакомым, - рассказывает источник «КП». – Она пригляделась в него и обомлела. Прямо перед ней стоял тот самый насильник, напавший на нее несколько лет назад. Женщина сильно перепугалась, но виду не подала. Понимала, чем все это может закончиться. К счастью, сам обвиняемый ее не узнал…

Елена дождалась, когда он закончит ремонт, закрыла дверь за своим насильником и тут же бросилась к телефону, стала кричать в трубку: «Это он! Он пришел ко мне домой!».

Тут полицейские сработали оперативно. Установили личность монтажника и задержали его. Им оказался 48-летний Максим Тищенко. Мужчина работал кабельщиком и электромонтером, в молодости служил в горячих точках. На допросе маньяк свою вину отрицал,

- Мы взяли у него образец биоматериала для экспертизы ДНК, - рассказали источники в СК. - Прогнали результаты теста по нашим базам и какого было удивление, когда образцы совпали с материалами десятилетней давности.

То есть, если верить экспертизе, Тищенко был тем самым убийцей 41-летней женщины.

«БЫЛ ЗАДЕРЖАН, НО ОТПУЩЕН»

Следователи подняли прошлое дело и стали его внимательно изучать. И оказалось, что Тищенко даже был задержан по подозрению силовиками. Но получил лишь административный арест за хулиганство. Каких-то серьезных улик в отношении него собрать не удалось.

- По подозрению тогда был задержан некий Максим Тищенко, - рассказывает источник «КП». – Удалось выяснить, что он выпивал в том самом кафе и предположительно вместе с ним и ушла погибшая. Более того – на вещах мужчины нашли чьи-то следы крови. Однако за задержанного вступилась жена. Она сказала, что муж действительно был в том кафе и дважды звонил ей, последний раз, когда выходил. После кафе он сразу пришел домой и был с ней. А следы крови – банальный порез.

После того, как в 2010 году его отпустили, Тищенко под Новый 2011 год уехал на несколько лет жить на Украину. Там залег на дно, подождал, пока все на родине уляжется. Поэтому за первым убийством новых в Коммунаре и не последовало…

Вернувшись в Коммунар, он устроился работать кабельщиком. Тищенко даже и не думал, что после десяти лет его смогут найти. Да и не нашли бы, не узнай его клиентка в своем работнике насильника. В итоге Тищенко, задержали и арестовали. Свою вину он так и не признал. Но следователи собрали достаточное количество улик.

«Комсомолка» нашла ту самую бесстрашную Елену, благодаря которой поймали убийцу-насильника, но общаться она отказывается. Но мы и не настаиваем. Жуткая история, которую просто хочется вычеркнуть из своей жизни. Насильнику грозит пожизненное лишение свободы.