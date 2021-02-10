Формула успеха: Зачем ведущий звукорежиссер Мариинского театра в 40 лет сел за парту в СПбГУП

Чтобы оставаться хорошим специалистом, нужно постоянно учиться. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Хочешь быть лучшим - не переставай учиться» - кредо ведущего звукорежиссера Мариинского театра Владимира Рябенко. Мэтр, который занимается звукозаписью с 1993 года и запечатлевает театральные постановки и концерты для слушателей по всему миру и для потомков, стал студентом Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов в 2013 году. А затем и преподавателем. Такой вот получился обмен знаниями. С тех пор Рябенко сделал ряд открытий в области записи пространственного звука и теперь готовится их обнародовать. Выдающийся специалист-практик рассказал о секретах своего успеха.

1. Не стой на месте

- Остановившийся в познании человек скатывается вниз: чтобы хотя бы оставаться на одном уровне, надо постоянно заниматься образованием, - отвечает Владимир Рябенко на вопрос о том, что привело его на студенческую скамью в зрелом возрасте. - Нельзя оставаться «студнем» в студийной берлоге. В любой рутине надо искать журавлей в небе. Без этого никак.

На момент поступления в СПбГУП на специальность «музыкальная звукорежиссура» у Владимира Рябенко было оконченное среднее музыкальное образование, причем поучиться он успел и по теоретико-композиторскому, и по дирижерско-хоровому направлениям в училище имени Римского-Корсакова, а также опыт поступления в Ленинградский институт киноинженеров в 1995-м (там он проучился всего полгода).

- Однажды мне позвонили из Гуманитарного университета профсоюзов и предложили преподавать. Я ответил, что права не имею, ведь сам без высшего образования, - вспоминает Рябенко. - И услышал: «Замечательно, тогда мы Вас заодно и обучим!»

Предложение совпало с желанием Владимира Сергеевича: талантливых самоучек в музыкальной сфере, конечно, уважают и любят, но… мэтр звукорежиссуры давно считал, что его богатому практическому опыту недостает теоретических знаний.

Строгий график Мариинского театра и железная дисциплина СПбГУП заставили Рябенко поступить на заочное.

- Как честный студент, ходил на все положенные занятия, - улыбается знаменитый звукорежиссер. - Было много предметов, которые пришлось серьезно поизучать, например философия. С музыкальной частью никаких проблем не было, но и «автоматов» мне не ставили.

Самым ценным предметом для Рябенко стала теория звукорежиссуры, звукозаписи и акустики.

- У меня своя теория по поводу пространственной обработки звука, и без теоретических знаний, данных профессорами Ириной Алдошиной (всемирно признанная звезда) и молодым Павлом Игнатовым, я бы не смог далее в ней продвинуться, - отмечает Рябенко.

Впрочем, по практической части студент часто оказывался в роли лектора для своих одногруппников, а послушать его экзаменационные ответы, словно на мастер-класс, приходили коллеги-педагоги.

2. Делай открытия

Звукорежиссура - та сфера, где без практики никак. А для нее нужна дорогая и разнообразная аппаратура. В стране не так-то много кафедр, которые могут позволить студентам практиковаться прямо в стенах вуза.

- Чтобы стать композитором, надо писать музыку. Чтобы стать звукорежиссером, надо музыку записывать, - подчеркивает Рябенко. - Наш вуз с точки зрения оснащения лучший в городе. На серьезнейшую основу поставлена здесь и практика.

После собственного выпуска Рябенко стал принимать студентов альма-матер на практику в Мариинский театр. Ребята практикуются и в других лучших звукозаписывающих студиях города.

Именно во вдумчивой практике рождаются открытия. Так, Владимир Сергеевич на заре карьеры работал по 18 часов в сутки, причем часть из них отводил исследованиям.

- Никогда не стремился работать по шаблону: постоянно искал, как интереснее передать звук из первичного пространства во вторичное (а это не так-то просто, как может показаться), - добавляет Рябенко. - Нередко люди вооружатся несколькими рабочими шаблонами и дальше не идут: дальше - личное время, вкусный ужин. Это неинтересно. Жизнь должна быть наполнена и чем-то высоким, чему ее стоит посвятить.

3. «Оживляй» знания

В СПбГУП Владимир Рябенко делится секретами того, как сделать невозможное, например, в студийном качестве записать оперу, когда оркестранты сидят в яме, а артисты поют в разных частях сцены и находятся в движении.

- Каждый раз преподаю по-новому, потому что развиваюсь и сам, - делится Рябенко. - Преподавание прекрасно структурирует разум: ты вынужден достать знания из своей черепной коробки и взглянуть на них как бы со стороны. Чем больше преподаешь, тем больше приходит новых мыслей. Именно поэтому преподавание - одна из неотъемлемых частей моей жизни.

Богатый опыт вкупе с теорией и «тонизирующими» лекциями дали свое. В скором будущем звукорежиссер планирует обнародовать плагин (виртуальный инструмент или эффект для обработки звука) для пространственной обработки звука, подобного которому в мире еще не было.

КОМПЕТЕНТНО

«Пришел к нам учиться, уже будучи величиной»

Сергей Осколков. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Сергей Осколков, Заслуженный деятель искусств РФ, композитор, заведующий кафедрой музыкальной звукорежиссуры, профессор СПбГУП:

- Владимир Рябенко - один из многих известных и успешных выпускников нашей кафедры, но его случай не обычен. Он пришел к нам учиться, уже будучи величиной. Пришел не просто за дипломом, а за знаниями. В результате какие-то дисциплины Рябенко посещал как студент, а по другим, по сути, сам преподавал однокурсникам. То, что университет смог научить чему-то даже такого профессионала, характерно. Наше интересное и плодотворное общение продолжается - студенты проходят практику в Мариинском театре, а сам Рябенко проводит в стенах СПбГУП мастер-классы.

СКАЗАНО!

«Пиши, только когда не можешь не писать. Занимайтесь звукорежиссурой, только если не видите для себя иного пути. Не выбирайте эту профессию с целью заработать на жизнь: финансы должны быть последним критерием. Надо превратить любимейшее дело жизни в свою профессию, за которую еще и деньги платят. Надо быть фанатом своего дела. Не профессионалом, а любителем - от слова «любить». Иначе в этом нет смысла».

(Владимир Рябенко, ведущий звукорежиссер Мариинского театра.)