«Из башки шла кровь»: Актер Епифанцев избил в баре обидчиков своей бывшей жены Веденской

Епифанцев подрался в баре Петербурга Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Премьера фильма "Дочь тьмы" в Санкт-Петербурге прошла громко во всех смыслах этого слова. Кинопоказ героиня картины актриса Анастасия Веденская вместе с друзьями режиссера пошла отметить в бар на Марата. Однако светская беседа во время застолья приказала долго жить. И вскоре с градусом выпитого поднялся градус и самой беседы. Сидевшая напротив артистки девушка запустила Анастасии в лицо бокалом.

- Эти люди были неадекватны, в алкогольном опьянении, - рассказала "КП-Петербург" Анастасия Веденская. - Это не мои друзья, друзья режиссера, я их впервые видела. У меня не было конфликта с этими людьми. Это была семейная пара, они начали говорить, что домашнее насилие - это здорово, ревность - хорошо. Я сказала, что очень жаль, что они так считают. Как можно говорить о том, что можно разрывать одежду на своей женщине? Мне была неприятна эта пара, но у меня не было с ними ссоры. А потом через какое-то время эту женщину "вырубает", она мне говорит: "Я такое тебе сделаю, ты не представляешь". Я посмеялась, не поверила. И в эту же самую минуту в меня прилетел бокал!

Анастасия Веденская пострадала после премьеры фильма Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В этом же отеле находился бывший супруг Анастасии Веденской актер Владимир Епифанцев. Узнав, что его бывшая супруга пострадала, он вышел в бар босиком. И сначала отбросил девушку. А потом набросился на ее парня. Началась потасовка, столы разлетелись. А Епифанцев с ноги повалил обидчика своей экс-возлюбленной.

- Он сразу же узнал о случившемся, он был шокирован, - поясняет Веденская. - Мы родные люди, я мать его детей, его старший сын тут же присутствовал, как он мог не вступиться? Я не просто была поранена. Там счет шел на минуты: из башки шла кровь, ее было не остановить. По-моему, абсолютно мужской поступок. Но я сама не видела ничего, у меня кровью глаза залило, я только слышала замес. Владимир переживает за меня, мы поддерживаем друг друга.

По словам Анастасии, от разбитого бокала она получила серьезные травмы.

- У меня семь швов, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, три огромных раны, которые зашивали мне ночью. Бокал разлетелся на мелкие куски, - уточнила актриса.

Босой актер раскидал обидчиков своей жены Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия сейчас будет добиваться возбуждения уголовного дела.

- Я съездила в полицию, у меня есть адвокат, - делится Веденская. - Это тяжкое преступление, это не ерунда какая-то. Это было сделано абсолютно намеренно. Я это так не оставлю. Я пойду на передачи, на ТВ. Мне наносят тяжелые травмы, как же нет претензий? У меня огромные претензии. Лицо это мой инструмент, я актриса.

Ударившую актрису девушку доставили в полицию.

- Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали гражданку, которая в ходе внезапно возникшего конфликта со своей знакомой нанесла ей удар пивным бокалом по голове, в результате чего женщина получила травму, - сообщили в Управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В полиции, как стало известно "КП-Петербург", составили протокол за мелкое хулиганство.

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