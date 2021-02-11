«Из башки шла кровь»: Актер Епифанцев избил в баре обидчиков своей бывшей жены Веденской

Епифанцев подрался в баре Петербурга
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Премьера фильма "Дочь тьмы" в Санкт-Петербурге прошла громко во всех смыслах этого слова. Кинопоказ героиня картины актриса Анастасия Веденская вместе с друзьями режиссера пошла отметить в бар на Марата. Однако светская беседа во время застолья приказала долго жить. И вскоре с градусом выпитого поднялся градус и самой беседы. Сидевшая напротив артистки девушка запустила Анастасии в лицо бокалом.
- Эти люди были неадекватны, в алкогольном опьянении, - рассказала "КП-Петербург" Анастасия Веденская. - Это не мои друзья, друзья режиссера, я их впервые видела. У меня не было конфликта с этими людьми. Это была семейная пара, они начали говорить, что домашнее насилие - это здорово, ревность - хорошо. Я сказала, что очень жаль, что они так считают. Как можно говорить о том, что можно разрывать одежду на своей женщине? Мне была неприятна эта пара, но у меня не было с ними ссоры. А потом через какое-то время эту женщину "вырубает", она мне говорит: "Я такое тебе сделаю, ты не представляешь". Я посмеялась, не поверила. И в эту же самую минуту в меня прилетел бокал!
Анастасия Веденская пострадала после премьеры фильма
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В этом же отеле находился бывший супруг Анастасии Веденской актер Владимир Епифанцев. Узнав, что его бывшая супруга пострадала, он вышел в бар босиком. И сначала отбросил девушку. А потом набросился на ее парня. Началась потасовка, столы разлетелись. А Епифанцев с ноги повалил обидчика своей экс-возлюбленной.
- Он сразу же узнал о случившемся, он был шокирован, - поясняет Веденская. - Мы родные люди, я мать его детей, его старший сын тут же присутствовал, как он мог не вступиться? Я не просто была поранена. Там счет шел на минуты: из башки шла кровь, ее было не остановить. По-моему, абсолютно мужской поступок. Но я сама не видела ничего, у меня кровью глаза залило, я только слышала замес. Владимир переживает за меня, мы поддерживаем друг друга.
По словам Анастасии, от разбитого бокала она получила серьезные травмы.
- У меня семь швов, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, три огромных раны, которые зашивали мне ночью. Бокал разлетелся на мелкие куски, - уточнила актриса.
Босой актер раскидал обидчиков своей жены
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Анастасия сейчас будет добиваться возбуждения уголовного дела.
- Я съездила в полицию, у меня есть адвокат, - делится Веденская. - Это тяжкое преступление, это не ерунда какая-то. Это было сделано абсолютно намеренно. Я это так не оставлю. Я пойду на передачи, на ТВ. Мне наносят тяжелые травмы, как же нет претензий? У меня огромные претензии. Лицо это мой инструмент, я актриса.
Ударившую актрису девушку доставили в полицию.
- Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали гражданку, которая в ходе внезапно возникшего конфликта со своей знакомой нанесла ей удар пивным бокалом по голове, в результате чего женщина получила травму, - сообщили в Управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
В полиции, как стало известно "КП-Петербург", составили протокол за мелкое хулиганство.
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