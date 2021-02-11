Мощный взрыв и огромное пламя: На окраине Петербурга рабочие случайно пробурили газопровод

Повреждение газопровода стало причиной крупного пожара в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/s.kostyay

На окраине Санкт-Петербурга в Колпинском районе строители случайно пробурили газопровод, находящийся в Речном переулке. В результате роковой оплошности в небо «выстрелило» огромное пламя. Огонь тут же перекинулся на провода и близлежащий двухэтажный частный дом. Он в итоге сгорел.

Огонь быстро перекинулся на ближайший дом и уничтожил его. Фото: vk.com/s.kostyay

- В 19:33 спасатели МЧС ликвидировали открытое горение пожара в доме №16 в Речном переулке. Огонь тушили 5 единиц техники и 26 человек личного состава. Выгорели двухэтажный рубленый дом размером 10 на 12 метров и дощатая бытовка размером 2 на 3 метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Из-за ЧП у местных жителей отключили газ. Время идет к ночи, но ремонт только начался. «Спасибо» стоит сказать тем самым работягам.

51 соседний дом остался без газа. Фото: vk.com/s.kostyay

- Несогласованные земельные работы там проводили. Рабочие повредили подземный газопровод, и произошла утечка. Наши специалисты оперативно выехали на место и остановили на данном участке подачу газа. Сейчас ведутся ремонтные работы. Позже потребителей вновь подключат. Без газа остается 51 дом в районе, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «ПетербургГаза».

По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет. Это говорят и в МЧС, и очевидец, снявший на видео последствия аварии с мощным взрывом.

- Пострадавших не видел. Все было на моих глазах, я работаю в ДК «Славянка» рядом со станцией, - пояснил Константин, автор видеозаписи.