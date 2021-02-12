Страх и домогательства в гимназии: Учитель ОБЖ долгие годы хватал и целовал школьниц, но им никто не верил

Учителя задержали только после публикации видео Фото: СОЦСЕТИ

61-летний учитель ОБЖ гимназии № 42 Приморского района Юрий Ф. пользовался большим уважением у руководства школы. Его общий трудовой стаж - 36 лет. Жена - тоже преподаватель но, но немецкого языка. А вот ученицы знали его совсем с другой стороны. Много лет среди школьниц ходили жалобы на его домогательства. Но от девочек лишь отмахивались - наговариваете. Так было до тех пор, пока 14-летняя восьмиклассница Ника не решила рассказать обо всем матери и директору. Собрали совещание, все обсудили, но педагог пожал плечами - все отношения с девочками только в рамках учебы. Так в глазах педагогов пожаловавшаяся школьница из жертвы превратилась в ябеду и провокатора. Однако подросток не отчаялась и решила доказать, что Юрий Михайлович не тот, за кого себя выдает. Она сняла видео приставаний педагога и, кажется, вскрыла гнойник, который зрел в этой гимназии годами. На учителя завели уже два уголовных дела за приставание к двум девочкам. Прогноз "Комсомолки" - их будет намного больше.

«ШУТИЛИ, ЧТО ОН ЛЮБИТ ПОМОЛОЖЕ»

Юрий Михайлович действительно был уважаем в педагогическом сообществе. Учитель родился в Украинской ССР, окончил Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище, затем получил второе образование в Харьковской военной инженерной радиотехнической академии. Позже переехал в Петербург, отучился на курсах "Теория и методика обучения ОБЖ" в Академии постдипломного педагогического образования. Опубликовал четыре работы - ведение уроков ОБЖ у 5, 7 и 8 классов и на тему - техногенные катастрофы. Здесь встретил свою будущую любовь - учителя немецкого языка все из той же гимназии № 42. Своими любимыми книгами называет романы Булгакова, среди которых "Мастер и Маргарита". Но его школьницы мрачно шутят, что книга его жизни - "Лолита" Набокова. Уж очень неравнодушен он к "нимфеткам".

Взгляд учителя на мир: "Все красиво, пока здорово"

- К доске в 90 процентах случаев он вызывал девочек, - это замечали все. Шуточки про то, что он любит помоложе, тоже бывали, - рассказала "КП-Петербург" одноклассница школьницы, записавшей видео домогательств. - На дополнительные занятия он также всегда брал девочек. На сами уроки никто не жаловался, потому что в принципе рассказывал он интересно. Но вот повышенное внимание к нам напрягало. Например, недавно у нас две девочки пришли в юбках, он постоянно крутился у их парты!

О домогательствах учителя знали многие ученики. Часть из них пошло подхихикивала, другая часть - сжав зубы, терпела. И не только домогательства, но и неприятный запах.

- От него всегда пахло перегаром, за спиной мы называли его "педофил", - жалуются "КП" школьники. - На все это руководство закрывало глаза. Вот еще вам пример - у него в кабинете были фотографии девочек под клеенкой на столе. Мы из-за этого в частности думали, что у него странные наклонности. Правда, все старались относиться к нему нейтрально. Хотя, конечно, когда происходили физические контакты, было неприятно.

«ТРОГАЛ ЗА ГРУДЬ, ДЕЛАЛ ВИД, ЧТО ЭТО НОРМАЛЬНО»

Те самые физические контакты девочки описывают одинаково. Говорят, что трогал даже за интимные места.

- Он ко всем лез понемногу. Такое происходила, как нам известно, со всеми: с 6, 8, 9, 11 классами, - поясняет одна из учениц гимназии. - Какие-то касания и все в этом духе. Он мог потрогать за талию, брал за плечи. Был случай у нас еще три года назад, мы были в 5 классе. Ходили к нему на допзанятия, и на проходе стояла девочка. Чтобы она отошла, он взял ее за грудь и как бы подвинул в сторону. Нечаянно трогал за грудь часто. Конкретно со мной я такого не помню, но, может, я просто и не заметила. Подобные ситуации были и много лет назад, кого-то из девочек он даже звал на свидания. Они, правда, отказывались.

Педагог, по словам девочек, приставал долгие годы Фото: СОЦСЕТИ

Педагог трогал девочек то как бы случайно, то якобы по-отечески. Делал вид, что все, что с ними происходит - это нормально и не выходит за какие-то рамки. Но безнаказанность развязала ему руки. В итоге он настолько перестал себя контролировать, что начал лезть целоваться прямо в губы. Тогда та самая Ника, которая записала видео, и забила тревогу.

- Изначально он лишь обнимал Нику, - делятся подруги школьницы. - Потом начал целовать в щеку. Она спрашивала у его учениц, нормально ли это. Они ответили, что он делает так со всеми и не находит в этом ничего такого. А потом он начал целовать в губы, даже при ее сопротивлении. Продолжалось это достаточно долго.

По словам Ники, до директора гимназии все эти истории тоже доходили, но она закрывала глаза на это или считала, что подростки шутят. На ситуацию в итоге обратила внимание школьный психолог, которая предложила временно отстранить девочку от занятий на уроках ОБЖ.

«ОТ НИКИ ВСЕ ОТМАЗНУЛИСЬ – НАГОВАРИВАЕШЬ!»

Ника после первых приставаний рассказала все маме и директору. Но учитель сначала заявил, что это все наговор. Ученики его неправильно воспринимают. И тогда крайней в этой истории стала девочка. Так описывает эту ситуацию одна из мам. Сама школьница не захотела, чтобы ее родители говорили об этом прессе.

Учитель делал вид, что прикасается к девочкам случайно Фото: СОЦСЕТИ

- Мама пыталась поговорить с руководством гимназии, но директор очень на нее давила и наговорила кучу гадостей, - делится блогер "Мама моделей Ника", которая и опубликовала видео домогательств. - Со слов детей, директор пригрозила матери девочки, что если та напишет заявление в полицию, ее лишат родительских прав.

Получить комментарий у самой директора гимназии "КП" не удалось: на звонки отвечает ее секретарь, которая общается в грубой форме, а потом просто бросает трубку.

«ВИДЕО – КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»

Тогда девочка и решила доказать, что не наговаривает на уважаемого учителя, который стал выставлять себя жертвой. Вскоре она записала видео, как это происходит. Эти кадры подняли на уши даже вице-губернатора Петербурга.

На видео пожилой педагог откровенно лапает школьницу против ее воли. Учитель уединился с восьмиклассницей в каком-то помещении, обнимает ее и целует. Сначала в щеку, затем в шею, пытается дотянуться до губ, но Ника уворачивается.

Школьный учитель отрицал свою вину, но видео стало последней каплей Фото: СОЦСЕТИ

Видео распространили родители. Сама школьница к его публикации отношения не имеет. Педагог было попытался в очередной раз отмахнуться, что его неправильно поняли. Но потом написал заявление на увольнение, а днем сам сдался полиции. Отметим, что в то время на него уже было возбуждено уголовное дело. И ни о какой явке с повинной речи идти не может.

- В двенадцатом часу ночи, накануне, в личные сообщения мне пришло видео от родителей - на нем были запечатлены «слишком взрослые объятия» школьного учителя и восьмиклассницы, - рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. - Почти сразу же видео оказалось и в родительских чатах. И стало понятно, что этой ночью плохо будет спать не только семья этой конкретной девочки, но и тысячи других семей, где растут дети. Чем больше просмотров набирал в интернете сюжет - тем более тревожными становились комментарии родителей. Школа, которая после дома должна быть самым безопасным местом на свете, не смогла защитить ребенка. Хочу сказать огромное спасибо всем, кого я разбудила этой ночью и ранним утром: сотрудникам полиции и прокуратуры, районной администрации и следственного комитета, своим коллегам в системе образования и в силовом блоке. Уже к середине дня существенная часть следственных действий была завершена и возбуждено уголовное дело. А к вечеру преподавателя заключили под стражу - до суда.

ЖЕРТВ УЖЕ ДВЕ, НО МОЖЕТ БЫТЬ И БОЛЬШЕ

К тому самому вечеру в отношении учителя было открыто и второе уголовное дело. Показания на педагога дала еще одна школьница.

- Во время опроса было установлено, что с октября 2017 по февраль 2018 педагог совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней 2005 года рождения, - пояснил "КП-Петербург" источник.

Учитель стал фигурантом уже двух уголовных дел Фото: СОЦСЕТИ

Та самая девочка, как рассказали "КП-Петербург" в школе, сначала написала первой жертве - Нике. Она призналась, что боится говорить, но к ней учитель тоже приставал. Школьницу поддержали все ученики, и тогда она решилась дать показания.

- Как так вышло, что ребенок в этой ситуации оказался один? Почему девочка вынуждена была защищаться самостоятельно? Снимать это видео, чтобы мы, взрослые, наконец, ее услышали, - рассуждает вице-губернатор Потехина. - Все мы пропустили этот сигнал - и классный руководитель, и директор школы, и вся система образования. С себя ответственности тоже не снимаю. С грустью читаю среди комментариев на эту тему и такие: вот, мол, как современные дети научились ставить взрослых на место. Потому что происходит это - от одиночества. Нет ничего грустнее, чем одинокий ребенок. Которого мы не услышали, отмахнулись, отложили на потом. И если этот ребенок совершает какие-то отчаянные шаги - в этом виноваты только мы.

Сейчас учитель ОБЖ арестован, следователи продолжают искать жертв. И, судя по обсуждению среди школьников, вскоре они могут найти еще. И не одну…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Трогал девочек за грудь»: Учитель гимназии из Петербурга уволился после скандального видео поцелуя с 8-классницей

По словам школьниц, педагог долгие годы приставал к подросткам, но в учебном заведении не хотели поднимать шумиху (подробности)