В двойном кольце: Петербург планируют окружить КАД-2

Строить КАД-2 планируют в ближайшие 15 лет в несколько этапов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кольцевой, строго говоря, эту дорогу назвать не получится. По крайней мере, в перспективе до 2035 года. Скорее, полукольцо. Оно начнется от автодороги А-181 «Скандинавия» и, обойдя Всеволожск и Колпино, минуя Гатчину, дойдет до трассы А-180 «Нарва» у поселка Кипень.

Строить ее планируют в ближайшие 15 лет в несколько этапов. Они прописаны в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленобласти, разработанной в рамках реализации нацпроекта «Качественные и безопасные дороги». И на днях эту программу обсуждали на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Так дорога будет выглядеть к 2025 году. Фото: Администрация Ленобласти

- Мы просим федеральное правительство поддержать реализацию наших дорожных и транспортных проектов: это необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья, - заявил на заседании губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, первый шаг к созданию новой трассы Ленобласть сделала осенью 2018 года, когда передала в федеральную собственность трассу А-120 «Северное полукольцо». Это 122 километра «бетонки» - старой военной дороги, соединяющей «Скандинавию», «Сортавалу» и «Колу». Ее построили вокруг тогда еще Ленинграда в 1970-х, и проезд по ней обычным автомобилям был закрыт.

КАД-2 в 2030 году. Фото: Администрация Ленобласти

- Если КАД-2 построят, это будет очень хорошо и для автомобилистов области, и для жителей Петербурга, - уверен председатель общественного движения «СПб.Авто» Святослав Данилов. – Это будет своего рода дублер кольцевой. Но, надо понимать, что в первую очередь он будет предназначен для транзитного транспорта. Например, большегрузов, который едут, минуя Санкт-Петербург, в другие города или страны. Чтобы они не заезжали на кольцевую, и уж тем более не попадали в город, нужен еще один обход. Когда грузовой транспорт уйдет на эту трассу, автомобилистам на КАД станет свободнее. Кроме того, КАД-2 будет удобна жителям области, чтобы перемещаться между районами внутри региона.

Планируется, что завершится строительство КАД-2 в 2035 году. Фото: Администрация Ленобласти

КОНКРЕТНО

Где пройдет КАД-2

К 2030 году должны построить первые два участка: от Дороги Жизни до автодороги «Завод им. Свердлова – Маслово» и затем от этой точки до трассы М-10 «Россия». Получится транспортный обход Всеволожска и Колпино. Судя по схемам, на участке будет минимум пять развязок.

Затем, в срок до 2035-го года построят еще три участка. От «Скандинавии» до Дороги жизни, от «России» до «Нарвы» у поселка Кипень. Тогда же начнется строительство на участке вокруг Петербурга от КАД до автомобильной дороги «А-180».