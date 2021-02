Александр Роднянский разочарован выбором актеров в экранизацию игры The Last of Us Балагова

Педро Паскаль и Белла Рэмси исполнят главные роли в новом сериале Кантемира Балагова для HBO. Фото: instagram.com/kantemir_balag

В январе 2021 года стало известно, что канал HBO пригласил режиссера фильмов «Дылда» и «Теснота» Кантемира Балагова снимать пилотный эпизод сериала по культовой компьютерной игре The Last of Us («Одни из нас»). Сценаристом и исполнительным продюсером пилота стал Крейг Мейзин - продюсер и сценарист мини-сериала «Чернобыль». Оператором - россиянка Ксения Середа, известная по картинам «Кислота», «Сенафон», «Дылда», «Чернобыль: бездна» и сериал «Звоните ДиКаприо!»

Известны уже и имена главных героев. Контрабандиста Джоэла и девочку-подростка Элли сыграют звезды «Игры престолов» – Педро Паскаль и Белла Рэмси. По сюжету действие игры The Last of Us происходит в постапокалиптическом будущем. Джоэл путешествует по разрушенной Америке с 14-летней Элли.

Продюсер и старший товарищ Балагова Александр Роднянский рассказал у себя в Instagram, что Кантемир показывал ему пробы 17-летней Беллы Рэмси.

Роднянский разочарован в выборе актера на роль контрабандиста Джоэла в экранизацию игры The Last of Us . Фото:instagram.com/alexander.rodnyansky

- Белла, безусловно, выбор очень сильный, а небольшая разница в возрасте с ее героиней Элли вряд ли станет помехой, - отметил Роднянский.

А вот что касается Паскаля, то продюсер таким выбором был немного разочарован. Он признался, что поначалу на эту роль приглашали двукратного обладателя премии «Оскар» Махершале Али, но тот отказался. И тогда утвердили Паскаля.

- Почему же я немного разочарован? Дело, конечно, не в том, что Паскаль мне не нравится. Напротив - актер он блестящий. Но выбор Кантемира Балагова в качестве режиссера пилотных серий был очень неожиданным и ярким решением Крейга Мэйзина и HBO. Я надеялся, что они продолжат принимать такие же неочевидные и интересные решения. Тем более что и у Кантемира были нестандартные идеи и предложения. Но это так, не более чем личные впечатления, - заверил продюсер.

29-летний Балагов пока не комментирует это событие. Тем не менее, работать над этим проектом для него особая честь еще и потому, что он является большим фанатом игры The Last of Us.