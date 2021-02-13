Пельмени, обувь и березовое полено: Кондитер из Петербурга делает торты, которые невозможно отличить от оригинала

Такие торты делает петербургский кондитер Кузьма Ложников. Фото: www.instagram.com/kuzmacakes

Изысканные подачи, необычные блюда, молекулярная кухня… Чем только не удивляют сегодня повара своих клиентов. Но глядя на работы петербургского кондитера, вы точно скажете: «Вау!». Его торты смело можно назвать произведением искусства. И рассматривая фото этих десертов, вы вряд ли догадаетесь, что это сладкое блюдо.

Каждый такой тортик не отличишь от оригинала! Фото: www.instagram.com/kuzmacakes

Кузьма Ложников работает кондитером почти 14 лет. Сейчас ему тридцать, а начал свой профессиональный путь он еще в 17 лет, устроившись на практику.

– Поваром я решил быть еще классе в седьмом. И любовь к готовке появилась с детства: помню, у моего брата была игрушечная кухня, в которую мы постоянно играли. А у сестры была книжка с детскими рецептами. Мама привлекала к готовке. Так все и началось, – рассказывает Кузьма.

Для плова нужно было сделать 2 тысячи рисинок. Фото: www.instagram.com/kuzmacakes

Талант молодого человека не остался незамеченным, и уже в 19 он стал шеф-кондитером. Работал в известных ресторанах, а не так давно открыл свое дело. И теперь занимается только так называемыми «WOW-тортами». Необычные заказы Кузьма получал еще на предыдущих работах: люди все чаще стали просить сделать десерты, похожие на какие-то предметы, которые выглядели бы как настоящие.

– Уже тогда я пытался сделать что-то реалистичное – торты в виде запеченного поросенка, стерлядей, щук, – делится Кузьма.

А как аппетитно выглядит! Фото: www.instagram.com/kuzmacakes

А сейчас, для Кузьмы, кажется нет ничего невозможного. Тарелка с пельменями, сочный стейк, шаверма, доширак, гамбургеры, салаты. Копии известных марок обуви. Торт в виде кубка Лиги Чемпионов УЕФА в натуральную величину. Филигранная работа просто шокирует: например, для казана с пловом пришлось отдельно сделать две тысячи рисинок! К слову, работает Кузьма «с натуры». Когда впервые делал торт-пельмени, сначала слепил и отварил настоящие. А уже, глядя на них, создавал десерт.

А как насчет такой съедобной красоты? Фото: www.instagram.com/kuzmacakes

– Когда приходят необычные запросы, чаще всего я иду и покупаю то, что делаю. Например, был торт в виде березового полена – я поехал за ним в магазин. Или детские бутсы 32-размера, – добавляет кондитер.

Над своими работами Кузьма может сидеть по несколько суток – зависит от сложности. Одна из самых необычных работ – копия Миланского собора. Пришлось действовать как настоящему архитектору и даже работать с чертежами. Шедевр был создан за три дня, практически без сна.

Над сладкой копией Миланского собора кондитер трудился несколько суток! Фото: www.instagram.com/kuzmacakes

Стоимость таких работ немаленькая – 5 тысяч рублей за килограмм, а минимальный заказ – не меньше 3 килограммов. Конечно, среди заказчиков таких тортов есть и состоятельные люди, и известные компании. Самый дорогой из тех, что делал Кузьма, стоил 250 тысяч рублей. Часто заказывают десерты на свадьбы и, конечно, дни рождения детей.

Кстати, на свою собственную свадьбу Кузьма тоже делал торт самостоятельно. А сейчас главный дегустатор в царстве шоколада, марципана и мастики – маленький сын кондитера. Так что во вкусовых качествах тортов можно не сомневаться: одобрены юным экспертом.