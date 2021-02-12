Третья волна коронавируса в Санкт-Петербурге и других городах и регионах России может «с высокой долей вероятности» начаться уже летом. Такой прогноз дают ученые. По их словам, распространение вирус могут ускорить так называемые «трансмиссивные штаммы» - британский, бразильский и южноафриканский.Санкт-Петербург вслед за всей Россией сбрасывает оковы «коронавирусных» ограничений и запретов. По состоянию на 12 февраля в городе открыто практически все кроме ночных клубов, кабаре и дискотек. Однако экспертов такая поспешность не радует – по их словам, страна в целом и Северная столица в частности рискуют вновь наступить на те же грабли, что и минувшим летом.- Рост числа заражений в России очень вероятен, - отмечает молекулярный биолог, доктор наук, профессор Сколтеха и заведующий лабораторией молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин. – По крайней мере если посмотреть на ряд других стран, где он либо уже наблюдается, либо ожидается. Этот рост связан в том числе с появлением новых вариантов вируса, которые отличаются высокой трансмиссивностью – то есть, способностью передаваться от человека к человеку.Поясним: вариантов (или штаммов) коронавируса уже существует огромное множество. Но время от времени среди них возникают особо опасные – ученые называют их «именованными». Сейчас к именованным штаммам относятся бразильский, южноафриканский и уже ставший притчей во языцех британский. Пока что случаев их завоза в Россию ученые не регистрировали – однако они, как и любые другие, способны до поры до времени оставаться «скрытыми».- На мой взгляд, сейчас очень плохое время для того, чтобы открывать границы и снимать ограничения, - констатирует Георгий Базыкин. – Очень может быть, что мы повторяем и усугубляем прошлые ошибки. Особенно с учетом того, что в первый раз спад пришелся на лето, когда люди больше времени проводили на улице и меньше контактировали друг с другом в помещениях. Кроме того, тогда не шла речь об этих новых штаммах, которые являются довольно опасными.По словам ученого, не стоит возлагать больших надежд и на вакцинацию вместе с «популяционным иммунитетом». Первая пока что движется очень медленно – и не факт, что необходимое количество народа успеют привить раньше, чем новые штаммы объявятся в Санкт-Петербурге и других городах России. Иммунитет тоже пока довольно слабый: в той же Москве, по самым смелым подсчетам, коронавирусом успело переболеть не более 30 % населения, в то время как для формирования иммунитета нужно как минимум 80 %.- Вполне вероятно, что третья волна в связи с приходом новых штаммов начнется уже летом – ориентировочно через два месяца, - констатирует Георгий Базыкин. – Насколько она будет серьезной, сказать пока трудно. Однако вполне возможно, что часть ограничений и запретов – вплоть до обязательной самоизоляции – придется вернуть.Впрочем, не все эксперты придерживаются подобных размышлений. Так, по словам научного сотрудника института Темпере Антон Барчука (ранее Антон дал точный прогноз по приходу в Санкт-Петербург второй волны коронавируса), для долгосрочного анализа ситуации пока что слишком мало данных.- Есть два определяющих параметра: как много людей переболело, и как долго у переболевших сохраняется иммунитет, - отмечает ученый. – Пока что точных значений этих параметров мы не знаем – а значит, не можем давать какой-либо прогноз. Я думаю, что эти данные появятся ориентировочно через три недели – тогда и можно будет что-то предполагать.В случае, если количество переболевших окажется велико, констатирует Антон Барчук, третьей волны – по крайней мере, в ближайшей перспективе – не будет. И отмена ограничений на этом никак не скажется – максимум даст небольшой и кратковременный прирост.