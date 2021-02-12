В Ленобласти вор-безбожник продал мощи Святой Матроны за 500 рублей

Из Богородичного Успенского монастыря в Ленобласти украли мощи Святой Матроны Московской. Фото: Олег ЗОЛОТО

33-летний житель города Тихвин, что находится в Ленобласти, украл мощи Святой Матроны Московской прямиком из местного Богородичного Успенского монастыря. В полицию обратился охранник церкви, который «проморгал» злоумышленника. Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия около 12 дня, а воришку поймали достаточно быстро, уже к вечеру. К тому моменту он успел забежать к антиквару и сбыть святые частицы за… 500 рублей. Этой суммой, судя по всему, неудавшийся антиклерикал остался доволен. Однако тут-то его и схватили.

Злоумышленник наведался в местный Богородичный Успенский монастырь. Фото: МВД

- При просмотре записей видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, как только сторож отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию. В ближайшее время украденные мощи вернут в церковь, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Слева - мощи на своем месте в церкви. Справа - уже украденные и найденные полицией. Фото: МВД

Естественно, в отношении «Фомы неверующего» тут же возбудили уголовное дело. Ему светит до 6 лет колонии вместе с крупным штрафом.