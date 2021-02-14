Жених Булановой и девушка Стаса Пьехи: Как выглядят вторые половинки знаменитостей

И зачем же звезды скрывают своих красивых вторых половинок?! Фото: СОЦСЕТИ

С кем встречается красавец Стас Пьеха, кто же так окружил вниманием и заботой Татьяну Буланову, какие спутницы у Кержакова и Оксимирона и как складывается личная жизнь после громкого скандала у Артема и Кристины Дзюбы? «Комсомолка» сделала подборку вторых половинок петербуржских знаменитостей: как они выглядят и что из себя представляют.

МЛАДШЕ НА 19 ЛЕТ

51-летняя певица Татьяна Буланова тщательно скрывает своего молодого возлюбленного, с которым она в отношениях уже больше года. Тем не менее, они вместе выходят в свет, хоть и никак не привлекают к себе особого внимания. 2021-ый год парочка тоже встречала вместе в кругу друзей.

Бойфренду Булановой 32 года. Смотрятся они, несмотря на немаленькую разницу в возрасте, очень органично. Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на то, что певица не афиширует свою личную жизнь, его имя уже многим знакомо. Новый спутник Булановой – бывший российский теннисист, а ныне бизнесмен Валерий Руднев. Он младше артистки на 19 лет. Но разница в возрасте певицу никак не смущает, более того, она ее совсем не чувствует.

- Он заботливый, и постоит за меня. Настоящий мужчина, который все взял на себя. Всю жизнь я была сильной женщиной, а сейчас я перестала «везти Камаз», - отметила звезда 90-ых в одной из программ.

По ее словам, Валерий еще не был женат. Но пока речи об их женитьбе не идет.

В «ХОЛОСТЯКЕ» С КРИДОМ

Стаст Пьеха не торопится представлять общественности свою возлюбленную, хотя поговаривают, что они уже давно вместе. Пара публикует в Instagram фотографии с одних и тех же мест в одно и то же время. Да и хватает снимков, на которых они запечатлены в обнимку.

У 40-летнего Стаса Пьехи молодая возлюбленная. Ей всего 26 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Его избранница - 26-летняя модель Ольга Ломакина. Девушка снималась в 6-ом сезоне шоу «Холостяк», где главным героем был Егор Крид. Когда она пришла на проект, то призналась, что у нее был печальный опыт отношений с певцом по имени Стас: после двух лет романа они расстались из-за его измен. Под подозрение попал Стас Пьеха. Певец утверждал, что у них ничего не было. Так это или нет - гадать бесполезно. В любом случае, сейчас они вместе! Правда жениться Пьеха больше не планирует. Как он рассказывал в недавнем интервью, ему ближе гостевой брак.

БЕЗ БОТОКСА, НО С КРЕАТИВОМ

За плечами у бывшего нападающего «Зенита», а ныне главного тренера ФК «Томь» 38-летнего Александра Кержакова три брака. Причем два последних закончились серьезными скандалами и разборками. Сначала он отобрал у Екатерины Сафроновой их общего сын, а потом это же пытался сделать с Миланой Тюльпановой. Но это у него не получилось. Тем не менее, с такой «прекрасной» репутацией ему удалось начать очередные отношения. В апреле 2020 года Кержаков опубликовал у себя в соцсетях две фотографии, на которых он был с детьми и неизвестной женщиной. Позже удалось выяснить, что незнакомка – кинопродюсер Евгения Ледащева.

Девушка Кержакова - кинопродюсер. Фото: СОЦСЕТИ

В 2017 году они вместе работали над программой «Команда на прокачку» на «Матч ТВ». Видимо, там и познакомились. У девушки скрыты все социальные сети, на фотографиях жен футболистов она не мелькает. Внешне - милая особа, без ботокса и пластический операций. Если судить по снимкам Кержакова, у них в отношениях все отлично. Парочка вместе находились на самоизоляции, придумывала различные идеи для фотографий и прекрасно проводила время с детьми.

НЕСВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА

Кристина и Артем Дзюба в браке уже 8 лет и воспитывает двух сыновей: 8-летнего Никиту и 5-летнего Максима. Жена у Дзюбы красавица и совсем непубличный человек. О ней мало, что известно: соцсетей не ведет, интервью не дает. Родилась в Нижнем Новгороде, там же поступила в университет, но, встретив Дзюбу на старших курсах, перевелась в Москву. Занимается детьми, поддерживает мужа на матчах и очень редко появляется у него в Instagram.

Кристина Дзюба совсем непубличный человек. Только непонятно, это ее личный выбор или ее популярного мужа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожалуй, за семьей последнее время пристально следила вся страна. После появления скандального интимного видео с Дзюбой в главной роли, поползли слухи, якобы Кристина уходит от своего благоверного. Но не тут-то было. Страсти поутихли, и все осталось по-прежнему. Этому подтверждение – совместные новогодние фотографии, на которых они позируют всей семьей. А сейчас они с детьми отдыхают в Дубаи.

Жена у Дзюбы настоящая фотомодель. Фото: СОЦСЕТИ

В СПИСКЕ FORBES

36-летний рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) не распространяется о личном и не публикует фотографий со своей девушкой. Два года назад в сети заговорили о том, что звезда «Версус Баттла» встречается с 30-летним дизайнером и владелицей бренда одежды Дилярой Минрахмановой.

Поговаривают, что у пары все идет к свадьбе. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка у Окси не только красивая, но и образованная. У нее два диплома о высшем образовании: переводчика и политолога. Еще она отлично владеет китайским языком. В 2019-ом году российский Forbes опубликовал рейтинг «30 до 30». В него вошли 30 перспективных россиян моложе 30 лет, уже добившихся успеха и известности. Диляра тоже там фигурирует. Не так давно она выложила в соцсетях фото, где на ее безымянном пальчике красуется кольцо. Вполне возможно, что влюбленные скоро поженятся.