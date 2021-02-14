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Звезды

Жених Булановой и девушка Стаса Пьехи: Как выглядят вторые половинки знаменитостей

В честь Дня всех влюбленных мы сделали романтическую звездную подборку
Агния ПЕРОВА
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И зачем же звезды скрывают своих красивых вторых половинок?! Фото: СОЦСЕТИ

И зачем же звезды скрывают своих красивых вторых половинок?! Фото: СОЦСЕТИ

С кем встречается красавец Стас Пьеха, кто же так окружил вниманием и заботой Татьяну Буланову, какие спутницы у Кержакова и Оксимирона и как складывается личная жизнь после громкого скандала у Артема и Кристины Дзюбы? «Комсомолка» сделала подборку вторых половинок петербуржских знаменитостей: как они выглядят и что из себя представляют.

МЛАДШЕ НА 19 ЛЕТ

51-летняя певица Татьяна Буланова тщательно скрывает своего молодого возлюбленного, с которым она в отношениях уже больше года. Тем не менее, они вместе выходят в свет, хоть и никак не привлекают к себе особого внимания. 2021-ый год парочка тоже встречала вместе в кругу друзей.

Бойфренду Булановой 32 года. Смотрятся они, несмотря на немаленькую разницу в возрасте, очень органично. Фото: СОЦСЕТИ

Бойфренду Булановой 32 года. Смотрятся они, несмотря на немаленькую разницу в возрасте, очень органично. Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на то, что певица не афиширует свою личную жизнь, его имя уже многим знакомо. Новый спутник Булановой – бывший российский теннисист, а ныне бизнесмен Валерий Руднев. Он младше артистки на 19 лет. Но разница в возрасте певицу никак не смущает, более того, она ее совсем не чувствует.

- Он заботливый, и постоит за меня. Настоящий мужчина, который все взял на себя. Всю жизнь я была сильной женщиной, а сейчас я перестала «везти Камаз», - отметила звезда 90-ых в одной из программ.

По ее словам, Валерий еще не был женат. Но пока речи об их женитьбе не идет.

В «ХОЛОСТЯКЕ» С КРИДОМ

Стаст Пьеха не торопится представлять общественности свою возлюбленную, хотя поговаривают, что они уже давно вместе. Пара публикует в Instagram фотографии с одних и тех же мест в одно и то же время. Да и хватает снимков, на которых они запечатлены в обнимку.

У 40-летнего Стаса Пьехи молодая возлюбленная. Ей всего 26 лет. Фото: СОЦСЕТИ

У 40-летнего Стаса Пьехи молодая возлюбленная. Ей всего 26 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Его избранница - 26-летняя модель Ольга Ломакина. Девушка снималась в 6-ом сезоне шоу «Холостяк», где главным героем был Егор Крид. Когда она пришла на проект, то призналась, что у нее был печальный опыт отношений с певцом по имени Стас: после двух лет романа они расстались из-за его измен. Под подозрение попал Стас Пьеха. Певец утверждал, что у них ничего не было. Так это или нет - гадать бесполезно. В любом случае, сейчас они вместе! Правда жениться Пьеха больше не планирует. Как он рассказывал в недавнем интервью, ему ближе гостевой брак.

БЕЗ БОТОКСА, НО С КРЕАТИВОМ

За плечами у бывшего нападающего «Зенита», а ныне главного тренера ФК «Томь» 38-летнего Александра Кержакова три брака. Причем два последних закончились серьезными скандалами и разборками. Сначала он отобрал у Екатерины Сафроновой их общего сын, а потом это же пытался сделать с Миланой Тюльпановой. Но это у него не получилось. Тем не менее, с такой «прекрасной» репутацией ему удалось начать очередные отношения. В апреле 2020 года Кержаков опубликовал у себя в соцсетях две фотографии, на которых он был с детьми и неизвестной женщиной. Позже удалось выяснить, что незнакомка – кинопродюсер Евгения Ледащева.

Девушка Кержакова - кинопродюсер. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка Кержакова - кинопродюсер. Фото: СОЦСЕТИ

В 2017 году они вместе работали над программой «Команда на прокачку» на «Матч ТВ». Видимо, там и познакомились. У девушки скрыты все социальные сети, на фотографиях жен футболистов она не мелькает. Внешне - милая особа, без ботокса и пластический операций. Если судить по снимкам Кержакова, у них в отношениях все отлично. Парочка вместе находились на самоизоляции, придумывала различные идеи для фотографий и прекрасно проводила время с детьми.

НЕСВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА

Кристина и Артем Дзюба в браке уже 8 лет и воспитывает двух сыновей: 8-летнего Никиту и 5-летнего Максима. Жена у Дзюбы красавица и совсем непубличный человек. О ней мало, что известно: соцсетей не ведет, интервью не дает. Родилась в Нижнем Новгороде, там же поступила в университет, но, встретив Дзюбу на старших курсах, перевелась в Москву. Занимается детьми, поддерживает мужа на матчах и очень редко появляется у него в Instagram.

Кристина Дзюба совсем непубличный человек. Только непонятно, это ее личный выбор или ее популярного мужа.

Кристина Дзюба совсем непубличный человек. Только непонятно, это ее личный выбор или ее популярного мужа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожалуй, за семьей последнее время пристально следила вся страна. После появления скандального интимного видео с Дзюбой в главной роли, поползли слухи, якобы Кристина уходит от своего благоверного. Но не тут-то было. Страсти поутихли, и все осталось по-прежнему. Этому подтверждение – совместные новогодние фотографии, на которых они позируют всей семьей. А сейчас они с детьми отдыхают в Дубаи.

Жена у Дзюбы настоящая фотомодель. Фото: СОЦСЕТИ

Жена у Дзюбы настоящая фотомодель. Фото: СОЦСЕТИ

В СПИСКЕ FORBES

36-летний рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) не распространяется о личном и не публикует фотографий со своей девушкой. Два года назад в сети заговорили о том, что звезда «Версус Баттла» встречается с 30-летним дизайнером и владелицей бренда одежды Дилярой Минрахмановой.

Поговаривают, что у пары все идет к свадьбе. Фото: СОЦСЕТИ

Поговаривают, что у пары все идет к свадьбе. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка у Окси не только красивая, но и образованная. У нее два диплома о высшем образовании: переводчика и политолога. Еще она отлично владеет китайским языком. В 2019-ом году российский Forbes опубликовал рейтинг «30 до 30». В него вошли 30 перспективных россиян моложе 30 лет, уже добившихся успеха и известности. Диляра тоже там фигурирует. Не так давно она выложила в соцсетях фото, где на ее безымянном пальчике красуется кольцо. Вполне возможно, что влюбленные скоро поженятся.

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