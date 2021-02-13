На чемпионате Петербурга по художественной гимнастике впервые выступили мужчины

Уникальный чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике прошел 13 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 11 по 13 февраля в Центре художественной гимнастики «Жемчужина» прошел чемпионат Петербурга по художественной гимнастике. Первый раз помимо девушек на ковер вышли и мужчины. Команда из пяти человек стала первой в этом виде спорта в Северной столице, и пока конкурентов у них нет – так что прошедший чемпионат для них скорее хорошая тренировка, нежели реальное соревнование.

Впервые на ковер вышли гимнасты-мужчины, но конкурентов у них пока нет. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для нас это тоже в новинку, потому что мы только пробуем себя в этом виде спорта. Сегодняшние соревнования – это очень важный шаг в развитии этого вида спорта в России. Общество все-таки привыкло видеть в художественной гимнастике девушек, - отмечает мастер спорта, участник мужской сборной Петербурга по художественной гимнастике Виталий Волин. – Мы первые выступаем на таком уровне, тренеры еще тоже не до конца понимают, как правильно подготовить спортсмена, потому что еще не набралась база. Думаю, что через пару лет народ привыкнет. К тому же, девушки-гимнастки только рады разбавить свое общество мужчинами.

По словам девушек-гимнасток, они только рады новой компании на соревнованиях. Да и посмотреть на гибкость и ловкость мужчин любопытно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стереотипы навязали многим ложный образ мужчины-гимнаста: обтягивающий костюм с блестками, лента в руках и улыбка, что говорится, до ушей. Но на самом деле все выглядит иначе. Российские спортсмены склоняются в сторону японской художественной гимнастики, которая включает элементы ушу и акробатики и исключает яркие наряды.

Мужчины-гимнасты хотят развеять стереотипы. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мужчины должны оставаться мужчинами. Итальянский стиль менее эстетичен, по моему мнению. У нас спортсмены выходят в красивых трико, без всяких страз, делают шикарные акробатические элементы, стойки. Это выглядит хорошо, спортивно. От мальчиков требуется больше сил, прыгучести и выносливости, – рассказывает мастер спорта, тренер мужской сборной по ритмической гимнастике Татьяна Давыдова.

Гимнасты порадовали эффектными выступлениями не только зрителей, но и жюри. Фото: Олег ЗОЛОТО

На данный момент в петербургской мужской команде шесть человек (на чемпионате выступали только пять, один травмирован, - прим. ред.). Отбор проходил по кастингу. Искали желающих попробовать себя в новом, перспективном виде спорта. С этим были сложности, так как молодые ребята стремятся продолжать карьеру в уже знакомом с детства спорте.

От мужчин тренеры требуют большей прыгучести и выносливости. Фото: Олег ЗОЛОТО

В итоге, команда собрана и своим примером разбивает стереотипы. Тренеры отмечают, что сейчас все больше мальчиков приходят в этот спорт и в скором времени он станет одним из привычных для общества.