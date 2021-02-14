Правнучку Эдиты Пьехи назвали редким и необычным именем

Эрика - младшая внучка легендарной певицы. Фото: СОЦСЕТИ

В начале февраля в семье легендарной певицы Эдиты Пьехи произошло пополнение. У внучки артистки, 34-летней Эрики Быстровой, родилась дочь. «КП»-Петербург написала об этом первой, поговорив с ее братом - Стасом Пьехой. Артист рассказал, что с его сестрой и племянницей все в порядке. Он также признался, что им уже удается решать рабочие вопросы, несмотря на то, что Эрика пока еще находится в медицинском учреждении.

Напомним, что Стаса и Эрику связывают не только родственные и дружеские отношения, но и рабочие дела. Сестра занимается делами клиники и отвечает за организацию концертов певца.

Свою беременность дочь Илоны Броневицкой не афишировала в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

Рожала внучка Эдиты Станиславовны в Москве в роддоме при ГКБ имени Юдина. Счастливая звездная семья еще не объявляла имя малышки, но «Комсомолке» удалось узнать, что девочку назвали красивым редким в России именем Ида. По крайней мере, в социальных сетях народной артистки СССР упоминается именно оно.

Имя Ида означает «плодородная» и имеет разные версии происхождения. Фото: СОЦСЕТИ

Для Эрики это вторые роды. В 2013 году она родила дочку Василису. Теперь у Стаса Пьехи две племянницы, а у Эдиты Станиславовны две правнучки и один правнук ( у Стаса Пьехи от первого брака есть 6-летний сын Петр).