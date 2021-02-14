Сергей Шнуров отметил День всех влюбленных романтичным танцем с беременной женой

Артист кружит возлюбленную, нежно обнимая ее округлившийся животик. Фото: Скриншот с видео

Сергей Шнуров проводит День всех влюбленных со своей беременной молодой супругой: дочь уральского бизнесмена-миллиардера Ольга Абрамова, которая младше лидера «Ленинграда» почти на 20 лет, стала его четвертой женой.

Первое в 2021 году сториз для «Инстаграма» Шнур записал на палубе шикарного судна, рассекающего южные ночные волны. Артист кружит возлюбленную в танце, нежно обнимая ее округлившийся животик, спрятанный под кружевами нежного шифона, а где-то вдалеке, на берегу, сияют огни набережных. Где чета встречает День святого Валентина, подписчикам остается только догадываться.

О том, что Ольга беременна, Сергей Шнуров публично объявил еще в декабре 2020 года. Для него это будет уже третий ребенок: от предыдущих браков у музыканта родились дочь Серафима (27 лет, мама - Мария Исмагилова) и сын Аполлон (20 лет, мама - Светлана Костицына). Последний же брак Шнура, с Матильдой (она же Елена Мозговая), распался весной 2018-го, так и не пополнив череду его потомков. А вот для самой Ольги малыш станет первенцем.

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