Как перейти с одного кошачьего наполнителя на другой и не навредить питомцу

Главный участник эксперимент – кот Рыжий. Фото: Любовь Холопова.

Порода не главное

Сколько себя помню, кошки всегда были рядом. У родителей, бабушек, дедушек, родственников - у всех дома обитало по котофею, а иногда и по два. Поэтому, когда мы с мужем купили квартиру, появление в ней кошки даже не обсуждалось. О породистых животных речи не шло - мне всегда нравились беспородные представители семейства кошачьих. Тем более все «дворняги», которых я знала, были умнее, здоровее и ласковее породистых собратьев. Был, правда, один пунктик - мне никогда не нравились рыжие коты. И надо же было такому случиться, что котенка нам отдали как раз рыжего! Пока думали над кличкой, звали его Рыжий, и он к этому имени быстро привык.

Все достоинства «дворянина» Рыжий подтвердил. Он сразу проявил себя как аккуратный и воспитанный кот: туалетные дела справляет исключительно в лоток, когти точит об когтеточку, в еде неприхотлив, пакостит редко и в меру. А еще он напрочь опроверг утверждение, что кошки сами по себе и хозяева для них - прислуга. Такого ласкового и доброго кота-мурлыку я раньше не встречала, хотя жизнь у него не всегда была легкой: кот пережил несколько ремонтов, рождение двоих детей и бурный развод хозяев. За свои четырнадцать лет у ветеринара мы были два раза: первый - для кастрации, а второй, когда у котейки припухли десны и выпал клык.

Рыжий готовится к радикальным переменам. Фото: Любовь Холопова.

Перемены - к лучшему

Когда мне предложили испытать новый наполнитель, я согласилась скорее из интереса. Вот уже несколько лет мы используем комкующийся наполнитель, и он нас вполне устраивает. Коту нравится, расходуется экономно, легко убирать, неплохо держит запахи. Единственный (и довольно серьезный) минус - песок на лапах разносится по всей квартире. Когда дети были маленькими, у нас даже была игра: угадай, где спал кот. Если видишь на диване (кровати, ковре, кресле) серые песчинки, значит, вот оно, заветное место и его нужно срочно убрать! Дети выросли и к игре интерес потеряли, а мне приходится развлекаться с поисками «мест силы» до сих пор. Одно время пытались заменить песок на опилки, но стало еще хуже: опилки были везде, но самое неудобное - опилочный наполнитель не комковался. Не знаю, как для кота (он и в опилки ходил исправно), но для меня идеальный наполнитель - это комкующийся, не прилипающий к лапам и простой в уборке.

Итак, на неделю мне выдали пакет древесного наполнителя для кошачьего туалета Cat’s Best Smart Pellets. Лично мне он понравился - растительный, экологичный, можно смывать в унитаз, что очень удобно, ведь с песком такое делать было невозможно. Он комкуется, а гранулы к лапам прилипать не должны. Мечта о чистом доме приближалась к реальности! Дело оставалось за котом. Как он примет изменения после привычного песочка? Кстати, ошибку я совершила в самом начале эксперимента: менять наполнитель в лотке советуют поэтапно, подсыпая его к старому, но у меня получилось так, что старый песок как раз закончился и подсыпать свежее к тому, что осталось (и плохо попахивало), не хотелось. Поэтому я просто выкинула песок и насыпала в лоток не 5-7, как советуют, а все 10 мм гранул Cat's Best. Вот так сразу, без предисловий. Резко и дерзко.

Новый наполнитель был успешно опробован Рыжим в первые часы. Фото: Любовь Холопова.

К чести Рыжего, перемены он встретил стойко. Конечно, первый заход в лоток заставил понервничать: кот обнюхал наполнитель, потоптался на нем и гордо покинул туалет, так ничего в нем и не оставив. Но уже спустя полчаса в лотке появился первый комок! Выдохнув, мы убрали из коридора тазик (это был запасной вариант на случай, если Рыжий объявит бойкот новому лотку) и перестали думать о туалетных делах нашего питомца.

Мечта хозяйки

В уборке Cat's Best оказался очень удобен: совочком подцепляешь комок - и в унитаз. Сейчас у нас совок для песка - он широкий и захватывает слишком много неиспользованных гранул. Если купить совок поуже, расходоваться наполнитель будет экономичнее. Запахи древесные гранулы маскировали отлично, даже лучше, чем песочный наполнитель, но тут надо понимать: если вовремя не убрать туалет, пахнуть все равно будет. Первую подсыпку мы сделали спустя неделю после начала использования, так что производитель не врет - пятикилограммового пакета на семь недель точно хватит. Но самое главное - кот перестал на лапах таскать наполнитель в комнаты! Да, по соседству с лотком гранулы то и дело появляются, но не дальше. Убрать такой мусор гораздо проще, чем пыльный песок, поверьте.

Рыжий уверенно ставит новому наполнителю 5 баллов из 5. Фото: Любовь Холопова.

Вместо вывода

Что можно сказать по итогам нашего небольшого эксперимента? Древесный наполнитель для кошачьего туалета Cat's Best. The Power of Nature показал себя очень и очень неплохо. Не прилипает к лапам (сохраняя чистоту квартиры), удерживает запахи, легко убирается. И абсолютно экологичен, ведь произведен из растительных материалов. Коту это без разницы, но для меня важно. Из минусов я назвала бы лишь то, что первое время Рыжему никак не удавалось полностью закопать продукты своего производства, что было не очень удобно для уборки. Однако потом он приноровился, и сейчас нам даже совок мыть не приходится.

Всем, кто решится поменять наполнитель для кошачьего туалета, я все же советовала бы делать это постепенно. Все коты и кошки разные, со своим характером, и будет очень обидно, если стресс питомца помешает вам перейти на новый, более удобный и экономичный вариант наполнителя.

Плюсы:

- удобно убирать (комкуется)

- не пахнет

- не прилипает к лапам и не разносится по квартире.

Минусы: немного крупноват, но, может, это просто привычка к песку.