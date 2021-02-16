Погодные качели: главный синоптик Петербурга дал прогноз на середину февраля

Метели и морозы будут сменять друга друга в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный снегопад, накрывший Петербург утром 16 февраля стал результатом теплого циклона, накрывшего город. Температура при этом подскочила до -5 градусов, после вчерашних - 15. И такие погодные качели ждут петербуржцев всю неделю. и даже больше.

- Сейчас погода будет очень часто меняться и перепады температуры значительные. Все как всегда будет определяться антициклоном в котором холодно или циклоном, в котором теплый воздух, - рассказал «Комсомолке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - Сегодня ночью к нам пришел циклон, он принес снег, метель. Температура воздуха поднялась. Но с прохождением циклона осадки закончатся, ветер поменяет направление и значительно похолодает. Уже к вечеру вторника будет до -10 градусов.

Холодно будет и в среду, а самые сильные морозы метеорологи ждут ночь на четверг. В Санкт-Петербурге температура может опускаться до -20...-25 градусов, а в Ленинградской области будет как в Сибири - от 28 до 32 ниже ноля.

Впрочем, уже к выходным на северо-западную часть России придет очередной циклон, который принесет потепление до -5...-7 градусов и осадки.

Напомним, что нынешняя рабочая неделя будет длинной. Суббота также окажется трудовой, зато потом всех ждет три выходных дня с 21 по 23 февраля.