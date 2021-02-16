Тайная наследница Василия Ланового: Что известно о внучке актера, которая живет в Архангельске

Василий Лановой никогда не показывал свою внучку Фото: Михаил ФРОЛОВ

О тайной внучке артиста Василия Ланового стало известно еще шесть лет назад. Тогда сыгравший капитана Грея из «Алых парусов», Вронского из «Анны Карениной», Вольфа из «Семнадцати мгновений весны» актер впервые признался, что обрел то, о чем всегда мечтал.

Все началось с того, что артист признался - единственное, чего бы он очень хотел, - это внуки. Сразу после этого ему написала некая Жанна из Архангельска. Женщина заявила, что растит внебрачную дочку умершего сына Ланового - Сергея. Жанна утверждала, что у нее был мимолетный роман с сыном артиста, после которого на свет появилась девочка Анна.

Василий Лановой с сыновьями Сергеем (слева) и Сашей. Фото: СОЦСЕТИ

Василий Лановой сразу же отреагировал на это сообщение и сделал тест ДНК, который показал, что Анна действительно внучка артиста. Как оказалось, Сергей Лановой даже навещал свою внебрачную дочку и проводил с ней время. Об этой тайне знала только гражданская жена Сергея из Петербурга Ольга Гессе, которая позже подтвердила все сказанное Жанной.

С тех пор Василий Лановой забирал Аню к себе на выходные в Москву из Архангельска и старался обеспечить девочку всем, чем мог. Однако свою тайную внучку Василий Лановой так и не показал. Семья решила, что не хочет ее афишировать, поэтому все, что за эти годы стало известно о ней, - это ее имя Анна, имя матери - Жанна и город проживания - Архангельск. С этими вводными «Комсомолка» и начала поиск тайной внучки артиста и, кажется, ее нашла…

ПРОЩАНИЕ С АРТИСТОМ

За все время ни Жанна, ни Анна не дали ни одного интервью в СМИ и так и не раскрыли свою личность. Не стали афишировать себя они и на прощании с артистом. Провожать в последний путь Василия Ланового пришли сотни людей. На церемонии семья актера сидела отдельно. Среди них были супруга артиста Ирина Купченко, его сын Александр и невестка Ирина Братчикова. На ее страничке в соцсетях мы и нашли девушку Анну. В редакции все как один воскликнули: «Копия дедушки!».

На похоронах артиста родственники Ланового сидели все вместе на одной скамье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18-летняя Анна имеет модельную внешность и любит искусство. Девушка, судя по всему, живет на два города - Москву и Архангельск. В родном городе она проводит время чаще, но в столице живет ее возлюбленный - выпускник ВГИКа. Ее образ довольно вызывающий и в какой-то степени дерзкий. Но на своей странице она предупреждает: «Данный профиль не отображает истинного поведения автора. Все фото и видео несут в себе лишь развлекательный характер».

Анна называет себя патриоткой, рассказывает о любви к Родине и к искусству. По ее словам, она не собирается покидать Россию и хочет расти и развиваться именно здесь. Девушка агитирует увлекаться классической литературой, музыкой и живописью. Сама же красавица окончила музыкальную школу по классу фортепиано, она читает произведения Эриха Фромма, среди любимых исполнителей называет Прокофьева и Шопена, а среди сериалов ей нравится «Дело декабриста». Президента Владимира Путина Анна считает «настоящим мужчиной», фильмам предпочитает книги и планирует развиваться «в сфере творчества».

Возможная внучка Василия Ланового родилась в Архангельске Фото: СОЦСЕТИ

ДЕНЬ ДНК, ПАТРИОТИЗМ И ПОЕЗДКИ В МОСКВУ

Один из немногочисленных постов Анны посвящен Дню ДНК. Почему девушку это интересует, она не объяснила, однако подробно рассказала о нем своим друзьям. К посту она приложила архивную фотографию себя в возрасте трех-четырех лет в обнимку с мамой. «Каждый год в разных странах мира празднуют день ДНК, установленный в честь того, что в 1953 году в журнале «Nature» вышли три статьи, посвященные открытию молекулярной структуры ДНК, - написала Анна. - В России впервые отметили 25 апреля 2009 года в Красноярском медицинском университете».

Девушка имеет модельную внешность Фото: СОЦСЕТИ

Со своими подписчиками Анна делится, что часто бывает в Москве. Однако с кем именно, она не упоминает.

«Каждый раз, приезжая в Москву, я стараюсь посетить Третьяковскую галерею, - делится Анна. - Не побывать здесь - значит, не постичь суть и глубину побед и трагедий России. Посещать галерею нужно много раз - обширная коллекция. За один раз целесообразно посмотреть не больше 3 - 5 залов, общих по тематике, эстетике, периоду. Сюда хочется возвращаться снова и снова».

«Я НЕ МОГУ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ОБ ЭТОМ»

Чтобы не гадать на кофейной гуще, мы решили позвонить Анне напрямую. Кажется, звонок «Комсомолки» застал девушку врасплох.

- Анна, здравствуйте. Я правильно понимаю, что вы биологическая дочь Сергея Ланового? - не стали мы ходить вокруг да около.

Анна любит искусство Фото: СОЦСЕТИ

- Так… а-а-а… да… извините, пожалуйста, я такую информацию не распространяю. Я подумала, вы по другому поводу…

- Мы понимаем, что вы не распространяете. Мы из «Комсомольской правды», хотели бы с вами пообщаться. Мы можем не раскрывать вашу фамилию…

- Нет, извините, я такую информацию не могу … распространять.

- Мы можем все сделать анонимно.

- Я сейчас просто занята, если хотите, можем поговорить попозже.

- Если вы сможете пообщаться, мы не будем раскрывать ваши данные.

- Хорошо, давайте попозже это обсудим. Я сегодня освобождаюсь около шести-семи вечера.

Анна путешествует по разным странам Фото: СОЦСЕТИ

Сразу же после звонка Анна закрыла свою страницу в социальной сети. На звонок вечером она так и не ответила, позже заблокировала номер телефона. Блокировкой на вопросы ответили и ее двоюродная сестра с подругами. Мать девушки Жанна в первый день игнорировала наши сообщения. На второй день она решила опровергнуть родство своей дочери с Василием Лановым. - Вы ошиблись.

- Нет, нам все подтвердили…

- Кто, интересно? Это недостоверная информация.

Анна с мамой Жанной Фото: СОЦСЕТИ

- Ваша дочь вчера это отрицать не стала, сказала, что не распространяется на этот счет. - Сейчас посмотрела ролики (на поиск и просмотров роликов у Жанны ушло меньше минуты). Несостыковка у вас, моей дочери 18 лет (в СМИ писали, что ей сейчас 20 лет). Так что не к нам вы попали.

- У СМИ, возможно, была ошибка.

- Так у вас очень много ошибок. Зачем вам это надо, непонятно. Я не знаю, моя дочь замужем, а вы перепутали что-то.

- Какое отношение к этому имеет замужество?

- Так вы ищете семью Ланового, правильно? Но мы совсем другие люди и не имеем к этому отношения.

- Но вы сразу поняли, о чем мы говорим. Ваша дочь - дочь Сергея Ланового?

- Нет, моя дочь - не его дочь. А только моя дочь. И больше мне не пишите, ни мне, ни моей дочери.

Анна не стала опровергать свое родство с Лановым Фото: СОЦСЕТИ

ЗВОНОК ГРАЖДАНСКОЙ ЖЕНЕ СЕРГЕЯ ЛАНОВОГО

«Я не хочу попасть в нехорошую историю»

Для подтверждения или опровержения найденной нами, возможно, тайной внучки Василия Ланового «Комсомолка» обратилась к бывшей гражданской жене Сергея Ланового Ольге Гессе. Она знала о тайной дочери своего возлюбленного, но никогда особо не распространялась о том, почему Сергей не особо желал общаться с ее матерью Жанной. Услышав, что мы нашли фотографии Ани, Ольга поначалу оживилась и попросила сбросить ей снимки. Однако после этого она некоторое время не отвечала на звонки, а потом резко изменилась в настроении.

- Я вам вот здесь не смогу помочь ничем, я могу сказать о Василии Семеновиче, о его жене Ирине Петровне, но вот эти личные вещи, они мне неприятны. Я могу попасть в нехорошую историю. И мне неинтересны жизнь ни Ани, ни там еще каких-то детей, - сказала она и положила трубку.

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы не можем утверждать со стопроцентной вероятностью, что найденная нами Анна является биологической внучкой народного артиста Василия Ланового. Однако все собранные нами факты, в том числе и диалог с самой Анной, указывают именно на это. Редакция связалась с четырьмя близкими друзьями актера, но даже они лишь разводят руками, называя этот факт «тайной семьи». Директор артиста, в свою очередь, поздравила редакцию с тем, что мы нашли Анну, но озвучивать подробности отказалась. Почему Василий Семенович так тщательно скрывал свою внучку, до сих пор остается секретом. Возможно, он не хотел ворошить прошлое и выносить на публику историю о том, что она родилась вне брака, в то время как сам артист всегда считался эталоном семейных ценностей.

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