«Помогла девочке заговорить»: Как в Петербурге работают собаки-терапевты

Как собаки в Петербурге лечат малышей и помогают трудным подросткам Фото: Предоставлено "КП"

Владельцы домашних животных хорошо знают, что их пушистые друзья обладают лечебным эффектом - кошки часто ложатся на больные места, а собака обязательно положит морду на колени хозяину, когда ему грустно. Но, оказывается, последние могут быть настоящими врачами. В начале февраля 2021 года очаровательный молодой лабрадор из Петербурга по имени Лукас Великолепный был признан лучшей собакой-терапевтом по версии международного проекта Best Russian Dog (занимается популяризацией культуры чистопородного разведения собак, а также собаками-терапевтами, спасателями и поводырями, - прим. ред.). «Комсомолка» пообщалась с хозяйкой Лукаса Ларисой Хозяиновой - профессиональным психологом - и узнала, как собаки могут лечить и что такое канистерапия.

Лукас Великолепный и Лариса Хозяинова на торжественном награждении Фото: Предоставлено "КП"

«ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР И ОБУЧЕНИЕ»

Положительные терапевтические свойства при общении человека с собаками были известны еще со времен Гиппократа и Древнего Египта. Сам термин канистерапия (метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак, - прим.ред.) в обиход ввел детский психиатр Борис Левинсона в 1960 году. Лариса Хозяинова занимается этим направлением с начала 2000-х годов. Сама она по образованию психиатр и профессиональный дрессировщик.

- Я решила совместить эти две любимые мной науки. Все началось на базе Колпинского Дома молодежи, групповой терапии с трудными подростками, - рассказала Лариса.

Лариса профессиональный психолог и кинолог, поэтому легко находит язык с людьми и собаками

Активно канистерапия в Петербурге, да и вообще в России, начала развиваться только в 2010-х. Нередко пушистыми врачами становятся поисково-розыскные псы. Сначала, например, они ищут людей под завалами, а после помогают им или их родственникам пережить стресс. Ведь уже научно доказано - при физическом контакте человека с собакой вырабатывается гормон, отвечающий за расслабление. Но стать доктором может не каждая собака - здесь нужен тщательный отбор и обучение.

- Собака должна быть ориентирована на человека, стрессоустойчивая, спокойная, - говорит Лариса. - С каждым своим хвостатым терапевтом, перед тем как взять его на работу, я провожу обучение, внимательно слежу за его поведением. Лукас оказался в этом плане уникальным псом - с самого щенячества по его глазам было видно, что он считывает эмоции человека и меняет от этого свое поведение.

Лариса и бравая команда профессиональных лекарей Фото: Предоставлено "КП"

РЫЖАЯ - ПОМОЩНИЦА МАШИ

Сейчас у Ларисы шесть собак - пять лабрадоров, среди которых трехгодовалый Лукас, и одна большая «дворянской» породы по имени Рыжая.

- Рыжую я буквально подобрала с улицы. Конечно, чтобы сделать ее терапевтом, ушло много сил, но зато теперь она прекрасно выполняет свою работу. Больше всего ее любят маленькие детишки, - улыбается Лариса.

Хозяинова вместе со своей коллегой работает в шести учреждениях - это и Павловский детский дом, где ребята с тяжелой патологией, и Дом ветеранов науки, Дом молодежи. Поэтому работы у собак много, а возраст их клиентов варьируется от года, до 90+.

Собак-терапевтов учат работе с людьми с детства

- Самому маленькому пациенту 10 месяцев. С совсем маленькими детишками, которые еще не ходят, мы работает по методы «выкладки», - рассказывает Лариса. - Это когда собаки спокойно лежат и малышей мы кладем рядом с ними.

Прижимаясь к собачке, малыши расслабляются. Среди пациентов, как правило, детки с тяжелыми болезнями, включая ДЦП и задержками в психомоторном развитии.

- Если это ребеночек со множественными нарушениями, весь скрюченный, зажатый, то рядом с собакой он расслабляется, выпрямляется, можно работать с его телом, все можно потихоньку реабилитирова