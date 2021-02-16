Итоги ковидного 2020 года в разрезе здравоохранения подвели на заседании правительства Санкт-Петербурга 16 февраля. Повод более чем весомый: 5 марта исполнится ровно год с момента, как в городе выявили первый случай заражения коронавирусом.– Мы пережили две волны пандемии, переформировали под работу с инфекцией 24 учреждения. Сегодня могу уверено сказать: город достойно справился с пандемией, – заявил губернатор Александр Беглов. – Не было дефицита ИВЛ, быстро справились с нехваткой СИЗов, при ограниченных возможностях ни на день не остановили работу онкологические учреждения, роддома, психоневрологические и туберкулезные диспансеры. Мы научились быстро строить с нуля стационары-трансформеры.СКОРБНАЯ СТАТИСТИКАО накале борьбы с коронавирусом в Петербурге говорят цифры. В апреле 2020-го проводили чуть больше 9000 ПЦР-исследований на ковид в сутки – в декабре легко выполняли 47 000 тестов – сейчас результат анализа готов в течение 48 часов. Еще пример: в мае прошлого года заработали 12 круглосуточных амбулаторных центров компьютерной томографии, где проводилось более 1000 исследований в день, но за последние полгода их количество в сутки возросло в семь раз.– По большинству показателей мы достигли плана, несмотря на пандемию, – доложил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. – При этом из-за коронавирусной инфекции смертность возросла, по сравнению с 2019 годом, на 22,7-22,9 процента. Наибольший урон ковид нанес старшим возрастным группам: он стал причиной смерти петербуржцев старше 80 лет в 30-40 процентах случаях.А вот структура смертности сильно не изменилась: по-прежнему наибольшее число жизней отнимают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания – те самые, которые усугубляются ковидом и сами усугубляют его течение. Коронавирус же в чистом виде разместился на третьем месте скорбного рейтинга и обеспечил 15,2 процента смертей 2020 года.Кстати, за весь год зафиксировали только 12 случаев смерти матери во время родов – и в восьми из них причиной стал коронавирус. Всего же в 2020-ом родилось 55 968 малышей, что почти на 4000 меньше, чем годом ранее.УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИПандемия заставила экстренно развивать технологии: на «бережливый» режим перевели все 189 поликлиник города, время ожидания приема врача снизилось вдвое, а томление в очереди в регистратуру – более чем в три раза. Поликлиники смогли разделить пациентов на потоки и ввели дистанционный контроль над амбулаторным лечением пациентов, зараженных коронавирусом.За год запустили 17 сервисов для пациентов, врачей и руководителей здравоохранения (для сравнения, в 2019-ом заработали 18 сервисов, а всего их задумано 44).– С 2021 года начинаем модернизацию первичного звена медпомощи. Цель – повысить доступность и качество за счет рационального распределения пациентов, ремонта и оснащения учреждений, подготовки кадров, – добавил Лисовец. – В программе участвуют 87 организаций. В ближайшие месяцы подготовим стратегию цифровой трансформации отрасли.МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯНа сегодня в Петербурге открыт 121 пункт вакцинации, а в скором времени их станет 146. От ковида начали прививаться 170 000 жителей, а оба укола вакцины получили 38 000 человек.– За время кампании массовой вакцинации в Санкт-Петербург не отмечено никаких серьезных последствий и состояний, угрожающих жизни, – подчеркивают власти.Пропускная способность одного пункта вакцинации – 100 человек в сутки. При этом всего месяц назад этот показатель держался на уровне 50. Проблема записи на прививку решена, и вскоре сделать защитный укол можно будет так же просто, как сходить в магазин за продуктами. Даже в случае перебоев с поставками запас позволяет не снижать темпов вакцинации в течение 10-11 дней.Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу стало главной задачей Петербурга на 2021 год.ТОЛКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯВ 2021-ом перед Петербургом – и всем миром – встал вопрос реабилитации тех, кто справился с «короной». Работа в этом направлении только начинается.– Мы предполагаем, что средний срок реабилитации должен быть равен сроку стационарного лечения, – отмечает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто. – Если учесть, что на тысячу приходится 200 «тяжелых» пациентов, из которых 30 умирают, то нам нужно около 170 реабилитационных коек на каждую тысячу случаев заражения.Принять пациентов на восстановление готовы четыре клиники и, потенциально, 13 санаториев. Но проблема осложняется тем, что четырьмя неделями – двумя в инфекционном стационаре и двумя на реабилитации – битва петербуржца с вирусом не ограничивается. У 20 процентов пациентов только острый период болезни растягивается на 12 недель, а еще у 10 процентов возникает постковидный синдром – психологические нарушения, проблемы с обонянием, пищеварением.Тяжелые сердечно-сосудистые осложнения среди переболевших встречаются в пять раз чаще, симптомы диабета – в четыре раза чаще, респираторные заболевания – в 27 раз чаще.– Предлагаем сформировать в регионе реабилитационные отделения и сеть многопрофильных учреждений для стационарной реабилитации, – подытоживает Шляхто. – Необходимо разработать и внедрить дистанционное наблюдение за реабилитирующимися, а также запустить службу психологической поддержки.Восстановление переболевших ковидом медикаментами и физическими нагрузками, по замыслу, продолжится дома – под дистанционным наблюдением врачей. После выписки таких пациентов предлагают на месяц обеспечить пульсоксиметрами для контроля количества кислорода в крови.ЦИФРЫ ГОДА:– 195 млрд рублей потратили на госпрограмму «Развитие здравоохранения в Санкт Петербурге» в 2020 году.– В 43 учреждениях здравоохранения прошли ремонтные или проектные работы, на которые ушло 685 млн рублей.– Ввели 8 новых объектов: 3 поликлиники, 3 больницы и 2 отделения «Скорой помощи».КСТАТИ:– 56 000 литров донорской крови заготовили в 2020 году, что на 4 300 меньше, чем в 2019-ом.– 710,5 литра антиковидной плазмы (2370 доз) приготовили, из нее 180,2 литра сейчас в запасе.СКАЗАНО!Дмитрий ЛИСОВЕЦ, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:– Необходимость в новом корпусе Боткинской больницы на юге города была и раньше. Но участок, где корпус был запланирован к постройке ранее, для возведения современного комплекса с нужным количеством коек не подходит. Прорабатываем возможность строительства на других участках на юге, но пока решений не принято.