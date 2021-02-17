Рэперов-электриков задержали в Санкт-Петербурге за мошенничество в отношении пенсионеров

Подозреваемых в мошенничестве с приборами учета задержали в Петербурге. Фото: кадр с видео: МВД РФ

Оперативники экономической полиции и следственного управления петербургского Главка задержали семерых «рэперов-электриков». Членов организованной группы подозревают в серии мошенничеств в отношении пожилых людей.

- По версии следствия, злоумышленники в течение года действовали по одной и той же схеме. Представляясь сотрудниками коммунальных служб, они проникали в квартиры жителей Санкт-Петербурга, убеждая владельцев срочно установить дополнительное электрическое и газовое оборудование, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В качестве жертв злоумышленники выбирали исключительно пенсионеров старше 65 лет, которые легче поддаются агрессивному воздействию. Пожилым людям внушали, что при отказе от установки датчика утечки газа и возможном ЧП их ждет уголовная ответственность. При этом обещали якобы скидку, продавая оборудование за 25 тысяч рублей вместо трех - обычной цены. Такая схема не нова и часто используется для обмана.

Но самое интересное, что при обыске, на компьютере одного из членов группы была найдена обучающая композиция для новичков в стиле рэп:

«Первый шаг: я улыбнулся, смело захожу в квартиру

На второй - проверю газ и расскажу тебе про взрывы.

Третий: покажу товар,

Четвертый: громко вилку кину.

Пятый шаг: забрал наличку, чувствую себя отлично».

Сейчас трое фигурантов дела и предполагаемый организатор арестованы, еще четверо находятся под домашним арестом. По статье «мошенничество» им грозит до десяти лет лишения свободы.