Красиво одеваться любят не только модницы и бьюти-блогеры. Ничто человеческое не чуждо и четвероногим питомцам, а чтобы собаки могли наряжаться как их собачьей душе угодно, петербургские дизайнеры шьют для них одежду. Свадебные платья и костюмы, форма «Зенита» и гонщиков «Формулы-1»… Хвостатые щеголяют даже в обмундировании сотрудников ДПС, и это, кстати, самый востребованный и практичный наряд.ХОТЬ НА ПРОГУЛКУ, ХОТЬ НА СВАДЬБУС разработчиками одежды для животных мы встречаемся в демонстрационном зале производства. В просторной комнате повсюду стоят стеллажи с многочисленными собачьими комбинезонами всех размеров и цветов. Кажется, их тут сотни. Рядом - небольшой столик, предназначенный для дефиле миниатюрных песиков.А вот и они, модели, звонко тявкают и высовывают любопытные мордочки из переносок. Их вместе с кучей нарядов специально привезли Екатерина и Наталья Чемакины - мама и дочка, заводчицы мальтезе (мальтийские болонки) и кадебо (майорский мастиф). Здесь же бегает и местный модник - йоркширский терьер Стасик, собачка дизайнера Ирины Усовой.- Мы уже много лет здесь одежду заказываем, - делится Екатерина, наряжая белоснежную Мону Лизу в зимний костюм. - У мальтезе шерсть светлая, ее нужно предохранять от грязи. Но лучше уж мы будем делать это красиво! Поэтому у нас одежда на все случаи жизни и на любую погоду. Если идем гулять на залив - комбинезончики с якорями, если нужно поженить наших собачек - есть свадебное платье для невесты и костюмчик с бабочкой для жениха.- Да у них одежды больше, чем у нас, - смеется Наталья. - Несколько шкафов в их нарядах. Нам еще нравится, когда все собачки на прогулке в одинаковом. Сразу видно - идет семья.Чаще всего хозяева покупают своим питомцам комбинезоны для прогулок. По словам Ирины, главное, чтобы собачья одежда не сковывала движения и одновременно не была на вырост. Если костюм начнет сползать, это может привести к серьезным травмам: собачка запутается в ткани и повредит себе лапы.- Для мальчиков и девочек лекала разные. Одежды унисекс нет, - поясняет дизайнер. - Еще одна особенность - это ткани. Они обязательно должны быть мягкими и хорошо стираться. Чтобы пришел с прогулки, отмыл грязь, кинул на батарею, вечером опять пошел.ХВОСТАТЫЙ ГАИШНИКНесмотря на то что в основном одежда с производства Ирины идет по зоомагазинам, частных заказчиков тоже немало. Именно они порой приносят самые необычные идеи.- Знаете, вся собачья мода приходит из человеческой. Часто бывает так, что заказывают собачке такое же платье на свадьбу, как у невесты. Очень распространенный случай, - рассказывает дизайнер. - Еще интересно было, когда девушка - подруга гонщика Петрова из команды «Рено» (Виталий Петров был в «Рено» с 2010 по 2011 годы. - Прим. ред.) - решила нарядить своих собак в те же костюмы, как у гонщиков. Получились яркие, желтые комбинезоны.Но все же изюминкой собачьей коллекции стал, как ни странно, синий мундир с надписью ДПС. Пятнадцать лет назад его впервые сшили на заказ, а потом решили оставить в ассортименте. Теперь это одна из самых востребованных моделей. Перед нами в ней щеголял майорский мастиф по кличке Антей.- Вы знаете, когда они дорогу в таком виде переходят, машины всегда останавливаются. Рефлекс, - улыбается Ирина. - А однажды фотомодель у нас для своего йорка заказала такой комбинезон. Ее на посту тормознули, спрашивают, можно ли сфотографироваться. Она было начала объяснять, что сегодня не может, прическа не та, а гаишники говорят: «Да не с вами, с собачкой!» Еще помню, что два таких костюмчика заказала жена полицейского на высокой должности. Хотела ему сюрприз сделать. И вот сидят они с коллегами, обмывают повышение, и тут выбегают два грифона с надписью ДПС на боку. Вместо ожидаемого смеха воцарилось гробовое молчание...КРАСИВО, НО ДОСТУПНОБыли у Ирины и звездные клиенты. Ее команда шила наряды для питомцев музыкантов из «Отпетых мошенников» и любимицы актера Александра Половцева таксы Клавы. Ирине посчастливилось побывать даже костюмером «Ленфильма».- Они попросили сшить одежду для Белки и Стрелки. Этих собачек у них играли два джек-рассел-терьера. Мы делали для них костюмы, которые надеваются под скафандр, - поясняет дизайнер. - А еще мы сотрудничали с «Зенитом». Несколько лет назад они заключили с нами договор, по которому мы имеем право шить форму для песиков с символикой клуба. Популярная была серия.Несмотря на невероятно разнообразный ассортимент и уникальные дизайнерские модели, наряды для животных обходятся довольно дешево. Самый дорогой костюм, сшитый у Ирины на заказ, стоил 2500-3000 рублей. Потому и неудивительно, что у питомцев порой одежды в разы больше, чем у хозяев.