«Одобрено Крошиком»: ювелир из Петербурга прославилась серебряными брошками в виде тюленей

Брошки-тюлени быстро обрели популярность. И не только у петербуржцев Фото: из архива героя публикации

Похоже, в ближайшее время в Петербурге появится новый бренд – серебряная брошка в виде нерпы. Это модное украшение смастерила ювелир Ксения Счастливцева. Можно было бы сказать, что ее музой стал любимый всеми горожанами тюлень Крошик, но нет. Первая нерпочка-брошка появилась еще до того, как ластоногий красавец появился на свет и стал местной достопримечательностью.

Всего Ксения сделала на продажу 16 серебряных нерп. Уже все раскупили Фото: из архива героя публикации

- Я сделала эту брошь больше пяти лет назад. Тогда я только училась на ювелира, и у нас было задание придумать и изготовить украшение, применяя определенные виды работ, - поясняет Ксения. – Сначала таких нерп было всего две – у меня и у моего молодого человека. Но в последние две недели все изменилось.

Поставить на поток «ластоногое» производство и одновременно помочь фонду друзей балтийской нерпы Ксении предложила подруга. Ювелир подумала и решила: гулять так гулять. Сделала еще 16 брошек и повесила в сети объявление о продаже. Сначала, признается, товар заинтересовал только подружек, которые и приобрели половину «крошиков». Но когда про Ксению написали сотрудники Фонда, интерес к серебряным ластоногим сразу вырос.

- Буквально за два часа после того, как Фонд опубликовал пост, у меня раскупили оставшееся, - улыбается Ксения. – Два заказа я даже отправила в другие города – Москву и Краснодар. Я удивлена, но за нерпами уже очередь. Еще как минимум пять человек хотят такой же сувенир.

Ксения мастерит украшения в свободное от работы время Фото: из архива героя публикации

Ювелирных тюленей девушка мастерит в свободное от работы время. Ксения трудится архитектором, а в выходные или по ночам занимается любимым хобби. Говорит, в архитектуре часто бывает так, что ты годами вкладываешь душу в проект, а его в итоге сворачивают по каким-то своим причинам. И это очень сильно изматывает. В ювелирном же деле все иначе - творец сам себе хозяин. Захотел серебряного тюленя? И вот он красуется у тебя на груди.

- Самое смешное, что я вживую нерп никогда не видела, - делится мастерица. – Все мои попытки обернулись крахом: в природе тюлени мне просто не попадались, а в зоопарках – при мне не выныривали. Но я, как и все петербуржцы, подписана на группы Фонда и наблюдаю за Крошиком и Шлиссиком. Они меня безумно умиляют. Такие жирненькие, мохнатые, непонятные, смешные.

Крошику понравились ювелирные собратья. Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Один серебряный тюлень, сделанный Ксенией, стоит 6500 рублей. 70% от этой суммы девушка переводит Фонду друзей балтийской нерпы. В общей сложности ювелир уже поддержала ластоногих примерно на 72 тысячи рублей. Кураторы петербургских тюленей такому подарку, конечно, обрадовались и уже отчитались в соцсетях: все деньги до адресата дошли.

- Благодарим Ксению за эту замечательную инициативу и за то, что она заранее согласовала свои действия с нами, предоставляет нам финансовую отчетность по проданным изделиям, и поэтому мы всем можем подтвердить, что денежные средства к нам поступают, - рассказали в Фонде. - А еще мы попросили Ксению, чтобы она существенно уменьшила процент отчислений Фонду, так чтобы ей самой было рентабельно развивать тематику драгоценного нерповодства. Одобрено Крошиком!