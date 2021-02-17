«Чужое сердце» и огромная опухоль: в Петербурге 58-летнему мужчине сделали уникальную операцию

Уникальную операцию провели хирурги медицинского центра имени Алмазова. Фото: пресс-служба НМИЦ имени Алмазова

В национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова провели уникальную операцию: 58-летнему мужчине вырезали простату при помощи специального хирургического робота Da Vinci. Вмешательство оказалось очень сложным – прежде ничего подобного не выполняли нигде в мире.

Как рассказали «Комсомолке» в медцентре, пациентом стал 58-летний мужчина из Санкт-Петербурга. Два года назад врачи поставили ему тяжелый диагноз – рак предстательной железы. Несмотря на все старания врачей, болезнь прогрессировала, и в конце концов привела петербуржцы на больничную койку. Обследовав пациента, медики приняли решение: пораженный опухолью орган нужно удалять.

- Ситуация осложнялась несколькими факторами, - пояснили в пресс-службе. – Во-первых, пациенту ранее была диагностирована первая стадия ожирения – при роста в 174 сантиметра он весил больше 100 кг. Во-вторых, ранее он проходил операцию по трансплантации сердца, и у него был установлен кардиостимулятор, который обеспечивал три сердечных ритма. В связи с этим во время операции невозможно было использовать монополярную коагуляцию (хирургическая процедура, во время которой опухоль иссекается при помощи специального электрического инструмента – коагулятора), потому что электрический ток мог сбить ритм сердца.

Часть манипуляций выполнялась при помощи робота-хирурга Da Vinci. Фото: пресс-служба НМИЦ имени Алмазова

Наконец, в-третьих перед операцией больного уложили в особое положение: наклонили на 30 %, а брюшную полость, чтобы создать рабочую область, закачали углекислый газ, который сдавил диафрагму, сердце и легкие. Из-за всего этого сложнейшую операцию пришлось проводить в предельно сжатые сроки: врачи, управлявшие огромным роботом-хирургом, уложились всего в один час и пятнадцать минут.

- Успеха удалось достичь благодаря тому, что специалисты использовали индивидуальный подход к пациенту, - уточнили в центре имени Алмазова. - Конкретно в этом случае была создана группа специалистов, которая осуществляла тщательную подготовку пациента к операции, выполнение непосредственно самого вмешательства и послеоперационное ведение.

Сейчас с мужчиной все хорошо, он оставлен в больнице для дальнейшей реабилитации. Однако прогноз врачи дают благополучный – а уникальные операции с использованием робота-хирурга планируют в обозримом будущем поставить на поток.