Улица имени актера Андрея Мягкова может появиться в Санкт-Петербурге

В честь Андрея Мягкова могут назвать улицу или сквер в родном городе. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Одну из улиц Санкт-Петербурга могут назвать в честь выдающегося актера Андрея Мягкова, о смерти которого стало известно 18 февраля. Артист, ставший всенародно любимым после роли Жени Лукашина в комедии «Ирония судьбы», сам имел тяжелую судьбу - он родился в Ленинграде и провел в осажденном городе почти всю блокаду.

- Событие, конечно, трагическое. Этот год и прошлый, я бы сказал, «год смерти культуры» - столько любимых артистов ушло из жизни. Поэтому, конечно я внес предложение, чтобы мы увековечили память Андрея Мягкова в городе, - рассказал член Топонимической комиссии, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. - Петербург - культурная столица и для нас будет честь, если сквер или улица будут носить имя великого актера Андрея Мягкова.

В какой части города может быть увековечено имя актера, пока неизвестно. Возможно, этот вопрос вынесут на всенародное обсуждение.

Также на доме, где родился и жил Андрей Мягков может быть установлена памятная табличка.

- Обычно для этого требуется определенное время после смерти, но когда заслуги человека настолько велики, я думаю, Топонимическая комиссия может отступить от правил, - отметил депутат.

Обсудить возможность присвоения улице или скверу имени великого актера собираются на ближайшем заседании комиссии. Решение может быть принято уже весной.

Справка «КП»:

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Ребенком, с родителями и сестрой, провел в блокадном городе несколько лет. Семья едва не погибла при эвакуации в 1943 году. Катер, на который они хотели сесть, разбомбили у них на глазах.

Позднее Мягковы вернулись в Ленинград, где будущий артист окончил Ленинградский химико-технологический институт. Потом он работал в Институте пластических масс, где его, на любительском спектакле, заметил педагог московской Школы-студии МХАТ. Мягков переехал в столицу, где стал профессиональным актером.