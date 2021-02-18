Смольный объяснил, почему в Петербурге «сократили» план вакцинации от коронавируса с 3,5 до 1,2 млн человек

План вакцинации в Санкт-Петербурге утвердили до 1 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

«В Санкт-Петербурге сократили план по массовой вакцинации населения от коронавируса» - с такими заголовками выступили в четверг, 18 февраля, городские СМИ. Ситуация, со слов журналистов, действительно вырисовывается тревожная и неприятная: вместо 3 500 000 человек Смольный теперь рассчитывает привить всего 1 200 000. Однако, как выяснила «Комсомолка», все далеко не так страшно – хотя бы потому, что никакого сокращения на самом деле… не было.

Как сообщили «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, в утвержденном недавно региональном проекте «Вакцинация» действительно прописано следующее: привить от коронавирусной инфекции 1 200 000 человек населения Северной столицы к 1 августа 2021 года. Вот только эта стратегия – первая и единственная утверждена официально.

Прививать не будут детей, беременных, кормящих, а также людей с хроническими заболеваниями. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ранее назывался широкий диапазон цифр – от 1,5 до 3,5 миллионов человек, - уточнили в ведомстве. – Цифра в 3,5 миллиона никем и никогда не утверждалась, лишь рассматривалась подобная возможность.

В итоге, объясняют в комитете, специалисты Роспотребнадзора и рабочей группы при межведомственном совете по противодействию (COVID 19) под руководством академика Евгения Шляхто проанализировали текущую ситуацию в Санкт-Петербурге и выяснили, что такие объемы просто-напросто не нужны.

- 1 200 000 человек – это все население города за вычетом тех, кто уже переболел и тех, кому прививку нельзя ставить по медицинским показаниям – то есть, страдающих аутоиммунными заболеваниями, онкологией, беременным, кормящим и так далее, - заявляют в пресс-службе. – Плюс нельзя забывать, что мы не вакцинируем детей – «Спутник V» можно ставить только после 18 лет.

Что будет дальше – после того, как плановый срок вакцинации истечет - в Смольном пока предпочитают не загадывать. «Вводных данных» слишком мало: никто не может предсказать, как будет развиваться эпидемия дальше, станет ли COVID-19 сезонным заболеванием, и какова будет периодичность вакцинации. Ведь пока даже неясно, как долго будет держаться иммунитет после вакцинации. Так, в инструкции к «Спутнику V» написано, что продолжительность защиты неизвестна, хотя ее разработчики и обещают, что иммунитет будет сохраняться до двух лет.

Как сообщают в Смольном, с поставками вакцины это никак не связано - наоборот, минздрав работает на опережение потребностей. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Пока ясно одно – цифру в 1 200 000 человек следует воспринимать как расчетный показатель, необходимый в первую очередь людям, организующим вакцинацию – заключают в ведомстве. – На ее основе они принимают решения, сколько прививочных пунктов открыть, сколько врачей туда посадить, сколько человек необходимо прививать в день и так далее. То есть, не будет такого, что у нас 1 200 000 человек привьется, а 1 200 001 мы уже на прививку не пустим. Но, повторимся, все это пока лишь планы и предположения. Картина станет ясна чуть позже. Нельзя исключать, что Минздрав РФ представит для регионов иные цифры расчета по количеству населения, которое должно быть вакцинировано.

МНЕНИЕ

Георгий Базыкин, модекулярный биолог, доктор наук, заведующий лабораторией молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН:

- Конечно, 1/5 часть населения – это маловато. Во-первых, потому, что у тех, кто переболел коронавирусом, вырабатывается менее надежный и менее долгоживущий иммунитет – а когда он пропадает, они могут заразиться вновь, особенно если в России распространятся новые варианты коронавируса с другими свойствами. Во-вторых, в августе прививочную кампанию все равно нужно будет продолжать – иначе никакого коллективного иммунитета мы так и не получим. Так что ставить какие-то сроки и формировать планы по завершению вакцинационной кампании, на мой взгляд, сейчас не время - нужно стараться с наибольшей возможной скоростью привить наибольшее возможное количество людей.