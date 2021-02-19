Технический директор Гортранса Петербурга найден мертвым

В Петербурге найден мертвым технический директор Гортранса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли мертвым технического директора "Гортранс пассажирские перевозки". Тело 45-летнего мужчины было обнаружено в ночь на четверг, 18 февраля 2021 года, в Калининском районе города. Когда прохожие заметили труп, то приняли умершего за бездомного. Однако, когда полиция начала осматривать место произошедшего, то в деле появилось несколько подробностей.

- Тело мужчины лежало у дома 1/4 по улице Ольги Форш ближе к проспекту Просвещения. Он был одет в спортивный костюм и теплую куртку. В вещах полицейские обнаружили визитку на имя технического директора Гортранса. Осмотреть на месте лицо и глаза не удалось, так как они примерзли, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские опросили свидетелей. Оказалось, в полночь мужчина припарковал свою машину на площадке перед гаражами на углу Ольги Форш и Учительской улицы, и ушел. Это подтвердил охранник стоянки.

Правоохранители стали изучать предполагаемый путь умершего, в ходе чего оказались на крыше дома, недалеко от которого был найден мужчина. Там на снегу была видна дорожка к краю, а у бордюра вытоптонный участок, на котором стояла почти пуская бутылка из-под коньяка и пачка сигарет с зажигалкой. Никаких следов борьбы вокруг видно не было.

На данный момент полиция продолжает изучать все полученные данные, чтобы установить причину смерти.