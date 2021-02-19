Пункты вакцинации в пяти торговых центрах Петербурга откроются с 24 февраля

Пункты вакцинации появятся в пяти ТЦ Петербурга.
Фото: Артем КИЛЬКИН
С 24 февраля в Петербурге могут начать работу новые пункты вакцинации от коронавируса. Причем откроются они не в медучреждениях или на предприятиях, а в крупных торговых центрах. Так в Комитете по здравоохранению планируют охватить больший слой населения.
- С 24 числа откроются пункты в торговых центрах. Предположительно пять, но могут быть изменения. Открыться должны все разом. Будут ли такие пункты в дальнейшем, пока неизвестно. На данный момент речь идет о пяти ТЦ, - пояснили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по здравоохранению.
По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, ряд ТЦ готов открыть прививочные пункты. Это: «Ситимолл» на Коломяжском проспекте; «Охта Молл» на Якорной улице; «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе; «Стокманн» на Невском проспекте; «Европолис» на Полюстровском проспекте.
Пока список адресов ТЦ предварительный и в Комздраве призывают горожан не торопиться. Точная информация появится непосредственно перед открытием.
Сам процесс будет проходить как в обычной поликлинике: осмотр врача, прививка при допуске, полчаса после вакцинации под присмотром медперсонала. Записываться на укол заранее будет не надо. По крайней мере так планируется. Делать прививки будут в специально оборудованных местах.
Напомним, что вакцинация абсолютно бесплатна и строго добровольна.
ОБНОВЛЕНО:
- Петербург планирует развернуть 24 февраля пять прививочных пунктов в торгово-ра