Пункты вакцинации в пяти торговых центрах Петербурга откроются с 24 февраля

Пункты вакцинации появятся в пяти ТЦ Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 24 февраля в Петербурге могут начать работу новые пункты вакцинации от коронавируса. Причем откроются они не в медучреждениях или на предприятиях, а в крупных торговых центрах. Так в Комитете по здравоохранению планируют охватить больший слой населения.

- С 24 числа откроются пункты в торговых центрах. Предположительно пять, но могут быть изменения. Открыться должны все разом. Будут ли такие пункты в дальнейшем, пока неизвестно. На данный момент речь идет о пяти ТЦ, - пояснили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, ряд ТЦ готов открыть прививочные пункты. Это: «Ситимолл» на Коломяжском проспекте; «Охта Молл» на Якорной улице; «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе; «Стокманн» на Невском проспекте; «Европолис» на Полюстровском проспекте.

Пока список адресов ТЦ предварительный и в Комздраве призывают горожан не торопиться. Точная информация появится непосредственно перед открытием.

Сам процесс будет проходить как в обычной поликлинике: осмотр врача, прививка при допуске, полчаса после вакцинации под присмотром медперсонала. Записываться на укол заранее будет не надо. По крайней мере так планируется. Делать прививки будут в специально оборудованных местах.

Напомним, что вакцинация абсолютно бесплатна и строго добровольна.

ОБНОВЛЕНО:

- Петербург планирует развернуть 24 февраля пять прививочных пунктов в торгово-ра