Еще четыре клиники Санкт-Петербурга примут пациентов на реабилитацию после коронавируса

На сегодня Петербургу нужно реабилитировать 2300 переболевших ковидом.
Фото: Архив КП
Возвращение к нормальной жизни тех, кто тяжело перенес коронавирусную инфекцию, набирает обороты в Петербурге. За восстановление здоровья горожан уже взялись поликлиники, больницы и даже санатории. Как именно работает система? И как попасть на реабилитацию по ОМС? Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению.
Реабилитация переболевших ковидом в рамках ОМС проходит в три этапа. Первый стартует еще во время лечения пациента в стационаре. Уже в реанимации человеку обеспечивают физиотерапию и лечебную физкультуру, ведь без движения суставы прикованного к ИВЛ через один-два месяца просто перестанут работать.
В первую очередь, на восстановление направят тяжелых пациентов.
Фото: Архив КП
Второй этап реабилитации начинается после выписки. Пациента могут сразу перевести на реабилитационную койку прямо из больницы либо, если он лечился амбулаторно, направить на реабилитацию из поликлиники. В обоих случаях выздоровевшему придется пройти отбор специальной комиссии.
– Анализы и процедуры назначает врач, это зависит от многих факторов, – объясняет первый заместитель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. – Например, нередко на фоне стресса у больных язвой желудка может открыться язвенное кровотечение, – и тогда нужно наблюдение гастроэнтеролога.
Но в целом второй этап включает ЛФК, физиотерапию, водные процедуры, оксигенную баротерапию и, при надобности, психологическую помощь. Список может меняться, в зависимости от хронических заболеваний пациента.
– Вирус поражает легкие в первую очередь, и только затем – центральную нервную систему (в результате человек теряет ощущения вкуса и запаха), – отмечает главный гериатр Комитета по здравоохранению, начальник Санкт-Петербургского Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов. – У многих развиваются психологические проблемы вплоть до панических атак.
– Это связано с проникновением вируса в мозг и гипоксией из-за нарушения работы легких, – добавляет Андрей Сарана.
Неотъемлемой частью реабитилации стала лечебная физкультура, которую можно делать и дома.
Фото: Архив КП
Восстанавливаться на втором этапе человек может и на дому. Такую реабилитацию вот уже восемь месяцев практикует Городской консультативно-диагностический центр №1. За это время здесь успели помочь 752 пациентам.
– Пропускная способность у нас 100-120 человек в месяц, – рассказывает главврач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов. – Работу с пациентом начинаем с приема пульмонолога.
Запустили реабилитацию и на базе поликлиник Петербурга.
Третий этап реабилитации – санаторно-курортное лечение. На сегодня его петербуржцам предлагает санаторий «Восток-6» в Смолячкове. Сейчас в запасе у города есть 300 бесплатных путевок.
КОНКРЕТНО
Реабилитацию пациентов после коронавирусной инфекции в Петербурге уже проводят в:
– Госпитале ветеранов войн (251 койка),
– больнице №40 (200 коек, в ближайшее время развернут еще 200),
– Городском консультативно-диагностическом центре №1 (амбулаторно),
– центрах реабилитации на базе поликлиник (амбулаторно),
– санатории «Восток-6».
Скоро реабилитационные койки развернут в:
– НМИЦ имени Алмазова,
– Николаевской больнице,
– Мариинской больнице,
– больнице №4 Святого Георгия.
ХВАТИТ ЛИ КОЕК?
Насколько масштабной будет реабилитация в Петербурге? В первую очередь, на восстановление направят тяжелых пациентов: их среди 42 000 госпитализированных около 23-25 процентов.
– Из них примерно 8500 человек уже прошли реабилитацию, – отмечает Сарана. – Остается еще 2300 пациентов. С учетом подключения к процессу новых больниц, мы бы всех реабилитировали за два-три месяца. Но заболевать коронавирусом в тяжелой форме в городе, к сожалению, не перестают. Поэтому процесс угасания этого числа займет шесть-восемь месяцев.
Реабилитация включает водные процедуры.
Фото: Архив КП
Под восстановление «ковидных» пациентов приспосабливают койки, которые уже были реабилитационными ранее: открыть совершенно новое отделение и лицензировать его, по новым законам – дело не одного месяца, а восстанавливать здоровье людей надо сейчас. При необходимости коронавирусными пациентами смогут на месяц-два занять койки, предназначенные для реабилитации страдающих остеохондрозом: для таких больных отсрочка в пару месяцев не станет решающей, уверены специалисты.
ДИНАМИКА ПАНДЕМИИ
По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, за неделю количество госпитализированных возросло на 2,5 процента. Но если сравнивать не недели, а по полмесяца, то за 14 дней заметно снижение на 27 процентов.
– Такое впечатление, что мы находимся на спаде второй волны, – говорит Андрей Сарана. – При этом каждый день госпитализируют 330-370 человек. И, хоть это и не 1000 госпитализаций, как было в декабре, но число довольно серьезное.
Небольшой рост за последнюю семидневку связывают с изменениями в работе с зараженными. По рекомендациям Минздрава, теперь в стационар отправляют даже самых «легких» больных, которым больше 65 лет и у которых есть хронические заболевания, а также диабетиков старше 50 лет.
Снижение трактуют как эффект новогодних ограничений.
– Видя спад, люди расслабляются, расхолаживаются. Но никто не отменяет третью волну: прослойка иммунизированных – переболевших и вакцинированных – все равно мала, – напоминает Сарана. – Призываю продолжать обрабатывать руки, сторониться массовых мероприятий и носить маски.
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