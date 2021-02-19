Гигантское облако песка из Сахары может накрыть Санкт-Петербург

На Европу движется облако песка из Сахары, которое может задеть и Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Европу, в том числе и Санкт-Петербург на грядущих выходных может накрыть гигантским облаком песка из Сахары. Об этом предупреждают эксперты европейской программы космического наблюдения за Землей Copernicus. Специалисты смоделировали движение оранжевого песка со стороны Африки. От непогоды досталось даже заснеженным горам в Пиренеях и Альпах.

- Ветер и другие погодные условия могут переносить песок на тысячи километров, прежде чем он окончательно осядет на поверхности, что делает жизненно важным точное предсказание направления шлейфа, - рассказывают эксперты на официальном сайте программы Copernicus.

Оранжевая Франция пару недель назад выглядела вот так. Фото: СОЦСЕТИ

По прогнозам, облако песка попадет в южную и центральную часть Европы (Франции, например, это уже не впервой - Прим.ред.), однако, судя по карте, оно достанет и до Санкт-Петербурга. Конечно, этого бы никому не хотелось, но не из-за необычного оранжевого цвета всего вокруг, а по причине усугубления респираторных болезней горожан. Кроме этого песок может негативно повлиять на работу аэропорта.