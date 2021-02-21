«Я залезла в большие долги»: Мошенники по телефону обманули блокадницу 10 раз подряд на один миллион рублей

Мошенники год названивали пенсионерке Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пенсионерку из Санкт-Петербурга за год телефонные мошенники сумели обмануть 10 раз подряд. История кажется драматическим анекдотом. Но сама 84-летняя блокадница Салтанат Гаджиева ничего смешного в этом не видит. Несмотря на то, что до пенсии женщина работала главным бухгалтером на разных предприятиях, даже она в выгодном предложении не всегда видит подвох. Началось все еще в далеком 2015 году, когда Салтанат Музафаровна попала в "финансовую пирамиду".

- Я в 2015 году вступила в ООО "Семейный капитал", - рассказала "КП-Петербург блокадница. - У них были свои совхозы, животноводство, свои фирмы. Пайщикам, кто вступил туда, была скидка 10-15 процентов на продукты. Все были счастливы. Больше всего всем нравилось то, что ты 100 тысяч рублей отдал, а через год получил с процентами 128 тысяч рублей. Это всех подкупало, такие проценты. Люди, вступившие к ним, могли достать путевки дешевые в санаторий в Сочи. Особенно блокадники, как я, нам давали самолет по льготам бесплатно. Мне подруги все время толковали, почему я не вступлю. С каждым годом росли проценты. В итоге я решила снять 600 тысяч рублей - это были мои похоронные деньги. Я сняла и вложила деньги туда.

Уже через год фирма закрылась, а все "пайщики" стали пытаться вернуть свои вложенные деньги. Салтанат Гаджиева пытается с ними судиться с 2017 года. Но добиться успеха она так и не смогла. Блокадница лишь грустно признается, что уже больше потратила на адвокатов, чем на финансовую пирамиду.

- Как-то было объявление по радио, что следователи не справляются с регистрацией всех пайщиков, поэтому юридическая фирма из Москвы оказывает всем помощь, - вспоминает блокадница. - Я решила к ним обратиться, в то время я как раз продала комнату в коммуналке после смерти мужа за 1,8 миллиона рублей. 300 тысяч отдала своему родственнику, а 1,5 миллиона оставила в качестве сбережений.

Салтанат Музафаровна признается, что совершила ошибку, обратившись к юристам. Она подозревает, что это был очередной трюк мошенников. Все деньги, вырученные за квартиру, по ее словам, она в итоге отдала за услуги адвокатов, которые так ничего и не сделали. Тогда блокадница во что бы то ни стало решила вернуть свои кровные. И опять попала в ловушку аферистов.

- В 2020 году мне позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником ООО «Гражданский контроль исполнительных производств» Эльдаром Уваровым, - делится пенсионерка. - Он сказал, что я могу вернуть потраченные деньги на юристов, но не все, а только 700 тысяч рублей. Но для получения их нужно перевести комиссию 94 тысячи рублей.

Это был первый раз, когда пенсионерка перевела деньги. После первого звонка ей позвонили еще 9 раз! Пенсионерке представлялись судебными приставами, сотрудниками банка. Говорили, что переведенных денег не хватило, нужно еще. Потом сообщали, что переведенные суммы были заблокированы, для разблокировки нужны еще деньги. Так блокадница переводила за раз от 50 до 180 тысяч рублей. В конечном итоге за 10 звонков аферисты смогли получить от нее почти миллион рублей.

- Мошенники были убедительны, они знали обо мне абсолютно все, - разводит руками блокадница. - Чтобы заплатить им, я залезла в долги, занимали у друзей. Сейчас я до сих пор должна еще 200 тысяч рублей. Мой доход - только пенсия.

Сейчас пенсионерка уже обратилась в полицию. Силовики возбудили уголовное дело и ищут преступников.