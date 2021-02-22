Горячее озеро разлилось на юге Петербурга из-за прорыва трубы

Жители ряда домов в районе проснулись от холода: батареи стали «ледяными». Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Кипяток забил из-под земли на юге Петербурга ранним утром 22 февраля. Трубу с горячей водой прорвало у дома №54 корпус 6 по проспекту Маршала Жукова, в районе пересечения с улицей Солдата Корзуна, примерно в 03:20. Из-за огромной разницы температур между горячей водой и морозным воздухом район мгновенно заволокло густым паром.

– Наши специалисты оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все меры безопасности, – сообщили «Комсомолке» в «Теплосети Санкт-Петербурга». – В зону разлива теплоносителя попало несколько автомобилей. Видимых признаков повреждений у них нет. При этом наша ответственность за причинение вреда имуществу в результате технологического нарушения застрахована.

К счастью, «туман» почти не отразился на дорожной обстановке: ранним утром на дорогах еще никого не было. Исчезновения горячей воды в кранах народ тоже не заметил. Зато жители ряда домов в районе проснулись от холода: батареи стали «ледяными» и на проспекте Ветеранов, и на улице Бурцева.

– Управляющим компаниям нужно однократно заменять воду при снижении температуры теплоносителя в системах отопления, – напоминают в «Теплосети».

Ремонтные работы должны завершиться с минуты на минуту.