Актер театра и кино Александр Жданов умер в Санкт-Петербурге

В январе Александр Жданов отметил 70-летие, а в марте собирался отпраздновать 45 лет на сцене. Фото: Театр «На Литейном»

Петербургский театра «На Литейном» скорбит: вчера, 21 февраля, от затяжной болезни скончался советский и российский актер, заслуженный артист России Александр Жданов.

– Александр Михайлович пришел в театр «На Литейном» (тогда еще Театр драмы и комедии) в 1976 году, в январе 2021 года мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отметить творческий юбилей – 45 лет служения на этой сцене, – сообщают в театре «На Литейном». – Его уход – большое горе для всего коллектива: он был нашей душой…

За 45 лет творческого пути «ветеран сцены» Жданов успел сыграть в 40 с лишним спектаклях, мастерски меняя амплуа. Театр помнит его чутким актером, великолепным рассказчиком, мудрым товарищем и стойким человеком, который не опускал руки перед затянувшейся болезнью.

Успел оставить свой след Александр Михайлович и в кино. Он снялся в 20 фильмах и сериалах, среди которых и «Труффальдино из Бергамо», и «Улицы разбитых фонарей». За плечами у Жданова – съемки в «О бедном гусаре замолвите слово» и «Емельяне Пугачеве», где он сыграл Павла Первого.

– Кончина Александра Михайловича – большая утрата для Ленинградской области и для нашей отечественной сцены, – выразил соболезнования губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Глубоко скорблю вместе с коллективом театра «На Литейном», передаю слова сочувствия и поддержки родным и близким Александра Михайловича и всем, кто знал и любил этого замечательного артиста.

О времени и месте прощания театр обещает сообщить позднее.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Александра Михайловича Жданова.