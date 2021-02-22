Умер Александр Жданов, звезда театра «На Литейном»

Актер Александр Жданов умер в Санкт-Петербурге, ему было 70 лет. Фото: Театр «На Литейном»

Советский и российский актер, заслуженный артист России Александр Жданов умер в Санкт-Петербурге вчера, 21 февраля. Об этом сообщили его коллеги из театра «На Литейном».

– Александр Михайлович пришел в театр «На Литейном» (тогда еще Театр драмы и комедии) в 1976 году, – сообщают в театре «На Литейном». – Ветеран сцены, он соединил в себе разные эпохи театра. Его уход – большое горе для всего коллектива: он был нашей душой…

Причиной смерти Александра Жданова стала затяжная болезнь, с которой он стойко сражался.

В январе артист отметил свое 70-летие, а в марте готовился отпраздновать 45 лет творческого пути. За это время Александр Жданов сыграл в более чем 40 спектаклях театра «На Литейном» и снялся в 20 фильмах и сериалах: «Труффальдино из Бергамо», «О бедном гусаре замолвите слово», «Емельян Пугачев» (в роли Павла Первого), «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности».

– Кончина Александра Михайловича – большая утрата для Ленинградской области и для нашей отечественной сцены, – выразил соболезнования губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Глубоко скорблю вместе с коллективом театра «На Литейном», передаю слова сочувствия и поддержки родным и близким Александра Михайловича и всем, кто знал и любил этого замечательного артиста.

О времени и месте прощания с Александром Ждановым станет известно позже.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Александра Михайловича Жданова.