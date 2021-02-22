Футболисты «Зенита-2» спасли человека из огня на сборах в Турции

Теперь жизни спасенного спортсменами рабочего ничего не угрожает. Фото: ФК «Зенит-2»

Футболисты и тренер второй команды петербургского «Зенита» совершили подвиг во время сборов в Турции. Сегодня, 22 февраля, Ислам Жилов и Никита Симдянкин, а также тренер Луис Анула были на пробежке, когда услышали крики.

– Они подбежали к месту, откуда раздавались крики, и увидели дым: в одном из подсобных помещений произошел пожар, – сообщают в «Зените-2». – Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, футболисты вытащили потерявшего сознание рабочего на воздух и вызвали скорую.

Бригада медиков, которая примчалась к горевшему зданию, поблагодарила спортсменов и забрала надышавшегося дымом рабочего в больницу. По словам врачей, мужчина успел отравиться угарным газом, но не получил никаких травм. К счастью, он уже пришел в себя. Теперь жизни спасенного рабочего ничего не угрожает.

И он, и товарищи по команде поблагодарили футболистов за неравнодушие и готовность помочь.