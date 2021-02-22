ФНС подала в суд на ресторан Сергея Семака

Сам Семак иски в свой адрес не подтверждает. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ресторан «Сад» на улице Большой Зеленина в Санкт-Петербурге, учрежденный главным тренером футбольного клуба «Зенит» Сергеем Семаком, получил иск от Федеральной налоговой службы. Налоговики требуют взыскать с компании «Ферма», которая открыла заведение и которая на 40 процентов принадлежит Семаку, 97 040 рублей.

Информация об иске содержится в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Судя по ней, иск был подан 12 февраля и принят к производству в минувшую пятницу, 19 февраля.

По неподтвержденным данным, иск может быть связан с финансовой поддержкой бизнеса, которую Петербург оказывал предпринимателям в 2020 году в связи с пандемией. Впрочем, сам Семак это не подтверждает.

Более того, в своем «Инстаграме» тренер «Зенита» назвал информацию о том, что ФНС судится с ним, «телеграммными сплетнями» (изначально новость об иске появилась в «Телеграмме»), фантазией, а также, намекая на дело о клевете, заявляет, что никакого иска к нему нет.

СПРАВКА «КП»:

Ресторан «Сад» открылся на улице Большая Зеленина в Санкт-Петербурге в 2019 году. Проект запустили хозяйка ателье «Тверская 4» Анна Овчинникова и создательница сети суши-баров «КиDo» Наталья Цыпленко. Сергей Семак выступил их партнером. По данным Федеральной налоговой службы, учредителем с долей в 40 процентов он является и сейчас.