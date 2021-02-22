Певица МакSим вышла на сцену после болезни и шокировала публику внешним видом

Артистка прекрасно выглядит в свои 37 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Практически два года о рыжеволосой любимице миллионов МакSим ничего не было слышно: концертов не давала, с прессой не общалась, на светских мероприятиях не появлялась. Поклонники терялись в догадках... В конце 2020-го артистка прервала молчание и рассказала в интервью Борису Корчевникову, что оставить сцену пришлось из-за жуткой аварии. Певице пришлось несколько месяцев провести в больнице, причем за границей.

К счастью, никаких переломов у нее не было, но множество внутренних повреждений не давали ей возможности нормально жить. Девушке было трудно попросту встать с кровати. Из-за того, что она была обездвижена, набрала целых 15 кг. В придачу, у нее начались сильные головные боли. Певица МакSим думала, что уже никогда не сможет выступать!

Даже и не скажешь, что еще недавно она была на 15 килограмм толще... Фото: Артем КИЛЬКИН

Но 37-летней Марине, настоящее имя певицы, удалось выкарабкаться из этого ада. Сейчас она не только воспитывает двух дочек, но и вовсю занимается творчеством: пишет песни, снимает клипы и выступает на сцене. А ее появление на сцене в БКЗ «Октябрьский» на праздничном концерте «Герои нашего времени» 22 февраля не осталось бесследным. Певица вышла на сцену под бурные аплодисменты зрителей. Было видно, что они очень соскучились по романтичным песням исполнительницы.

Лицо у певицы выглядело отдохнувшим. Отдых от сцены пошел ей явно на пользу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Никаких ярких платьев и страз по случаю возвращения в шоу-бизнес. МакSим появилась в элегантном черном брючном костюме на высоких шпильках. Такая же стройная и красивая, как 15 лет назад. От ее сногсшибательного вида публика охала и ахала, а глаза артистки светились от счастья.

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