Режиссер фильма «Зоя»: «Хотел показать Космодемьянскую мученицей»

Актриса Анастасия Мишина, сыгравшая главную героиню Зою Космодемьянскую, для достоверности готова была на все. Фото: СОЦСЕТИ.

В конце января состоялась премьера военной драмы «Зоя» о подвиге школьницы Зои Космодемьянской. В 2016 году министр культуры Владимир Мединский и Российское военно-историческое общество (РВИО) выступили с инициативой снять о девушке фильм. Через два года начались съемки, в процессе несколько раз менялся сценарист и режиссер. Но недавно картина вышла в прокат, и была воспринята критиками довольно жестко – общий рейтинг фильма на «Кинопоиске» всего 4,3 балла из 10. «Комсомолка» поговорила с первым режиссером драмы Леонидом Пляскиным.

«МОЯ ВЕРСИЯ ПОКАЗАЛАСЬ ОЧЕНЬ ЖЕСТОКОЙ»

Режиссер Леонид Пляскин хотел показать одни сутки из жизни Космодемьянской, но получилось иначе... Фото: личный архив Леонида Пляскина.

- Как получилось, что вы взялись снимать фильм «Зоя»?

- После «Молодой гвардии» испытывал некую вину перед молодогвардейцами. То, что я хотел, не получилось. А тут мне предложили сценарий про Космодемьянскую. Он мне не понравился, но подтолкнул на размышления: зачем мне нужно опять поднимать этого человека из могилы. Копаясь в материалах, понял, что к ней очень предвзятое отношение. И я как будто бы услышал, как она кричит: «Хватит, отстаньте». Вот на этом образе, вопящей из-под земли девочки, я и хотел сделать эту картину. Девять месяцев писал сценарий, была разработана концепция с форматом 18+. На подготовку и съемки ушло 6 месяцев. Но моя версия показалась очень жестокой, поэтому решили делать досъемки и порезать мой материал. По итогу фильм получился 12+.

- А в чем заключалась ваша концепция?

- В том, чтобы показать одни сутки из жизни Космодемьянской. У меня Зоя была монументальным образом и за весь фильм произносила только одну фразу. Мама к ней приходила только во снах, как и Сталин. Ведь она не имела возможности с ним познакомиться, как это показано в прокатной версии.

- Получается, что довоенную жизнь Зои, как она попала в диверсионную группу, и эпизоды со Сталиным снимал второй режиссер – Максим Бриус.

- Да, причем досъемки и финальный монтаж делали без меня, хотя я предлагал свои услуги. Финальная версия сделана профессионально, грамотно. Но я задумывал философскую притчу о мученице. Такой Иисус Христос, который взошел на голгофу ради народа, который сам же его на крест и прибил. А получилось – хрестоматийная история из школьных учебников. Сейчас есть масса вопросов к фильму, которых бы я, как режиссер, избежал. Есть вещи, которые кажутся очень нарочитыми. Например, когда Зоя идет босиком по снегу, а мама в это время вяжет ей носочки. А во время сцены, когда разведчики лежат вдоль дороги, а немецкий солдат писает и пускает струю прямо на Зою, у меня глаз задергался. Я бы такого не допустил.

«АКТРИСА, КОТОРАЯ СКАЗАЛА, ЧТО СДЕЛАЕТ ВСЕ»

27-летняя Анастасия Мишина, по мнению режиссера Леонида Пляскина, совершила настоящий подвиг, снявшись в картине. Фото: СОЦСЕТИ.

- Зою играет 27-летняя Анастасия Мишина. Она смотрится органично на фронте, но совсем не похожа на 17-летнюю девочку до войны.

- Конечно. Я не предполагал, что потребуются досъемки городской жизни. Она там совершенно не смотрится: ее сильно накрасили, напялили на голову парик…

- Почему выбор пал именно на нее?

- У меня был огромный кастинг. Но это были лучшие пробы. Я впервые увидел человека, который так хорошо знает материал и переживает эту тему. Все сцены насилия в сценарии прописаны, в том числе и то, что придется обнажаться. Это была единственная актриса, которая сказала, что сделает все: «Надо раздеться – разденусь, нырнуть в ледяную воду – нырну». К тому же, специально для роли она три месяца не брила подмышки и волосы на ногах. Для достоверности.

Вольфганг Черни и Анастасия Мишина на премьере фильма. Фото: СОЦСЕТИ.

- Мне запомнилась сцена, где Космодемьянская привязана к столбу, и ее ремнем избивает немецкий солдат. Насколько трудно такое снимать?

- Морально – тяжело, и в помещении тогда было очень