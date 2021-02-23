Звезды в армии: Писатель Константинов был военным переводчиком, а актер Бычков служил в войсках ПВО

Эти именитые жители Северной столицы заслужили поздравления на 23 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО. Фото: Александр ГЛУЗ

АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ: КАПИТАНСКИЕ И МАЙОРСКИЕ ПОГОНЫ ВРУЧИЛИ С ПЕРЕРЫВОМ В 7 МИНУТ

Андрей Константинов служил с 1984 по 1991 год с перерывом на учебу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автор «Бандитского Петербурга» и ведущий программы на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM отслужил в армии шесть лет (с 1984 по 1991 год с перерывом на учебу) военным переводчиком. Год был в Йемене, два года - в Краснодаре, три - в Ливии. Несмотря на не самые приятные воспоминания, армия Константинова научила всему.

- Я бы никогда не стал тем человеком, которым сейчас являюсь, без нее, - считает писатель. - С одной стороны, это тяжелые воспоминания, а с другой - если тебя там не убили, то ты становишься закаленным.

Андрей Константинов - уникальный солдат. В армии ему досрочно присвоили воинское звание.

Константинов был военным переводчиком. Фото: личный архив Константинова.

- Вы вряд ли найдете второго такого человека, которому капитанские и майорские погоны вручили практически одновременно - с перерывом в семь минут. За хорошие ли заслуги? Наверное. Обычно за плохие так не жалуют, - смеется Андрей Дмитриевич.

Праздновать День защитника Отечества знаменитый петербуржец не любит, а вот забыть, как ему нелегко пришлось в этот день на службе, не может до сих пор.

- Пока народ выпивает и радуется, в войсках с самого утра построение в парадной одежде, - вспоминает Константинов. - Потом посиделки в клубе с замполитом. В мое время, молодых офицеров, как правило, 23 февраля отправляли на разные мероприятия в почетный караул. Когда я служил в Краснодаре, нас отправили к Вечному огню. Этот праздник попал на февральские окна - это когда зимой температура поднимается до 18 градусов тепла. Стою я у Вечного огня в рубахе, кителе, красивой серой шинели. На мне погоны, шапка, белый шарфик и ремень, а мимо очень неспешно проходит делегация, чтобы возложить венки. Уже через пять минут у меня затряслась рука и из-под белой перчатки струей начал стекать пот. Столько лет прошло, а я так хорошо помню эти ощущения.

ДМИТРИЙ «ГОБЛИН» ПУЧКОВ: ПОПРАВИЛСЯ НА 10 КИЛОГРАММОВ

Дмитрий Пучков сейчас и 40 лет назад... Фото: Александр ГЛУЗ и из личного архива Дмитрия Пучкова. Фото: Александр ГЛУЗ

Публицист и блогер служил в военно-транспортной авиации два года (с 1980 по 1982 год).

Армейскую жизнь вспоминает с большой благодарностью.

- Там объясняют, как себя должен вести мужчина во всех жизненных обстоятельствах. Исключительно полезное заведение. Там выбивают дурь, - отмечает Пучков. - Постоянная физическая нагрузка, нахождение на свежем воздухе. Свободного времени было очень мало, поскольку непрерывно идет боевая подготовка: полеты начинались в пять вечера, а заканчивались в три ночи. Возможно, готовили не так вкусно, как в ресторане, и мы все время жаловались, что еда неважная, но почему-то большинство из нас возвращалось тяжелее на десять килограммов.

ВИКТОР БЫЧКОВ: ТРАВИЛ БАЙКИ И ПОЛУЧАЛ ЗА ЭТО НАРЯДЫ

У актера Бычкова фотографий из армии не осталось. Фото: Александр ГЛУЗ

Актер служил в войсках противоздушной обороны на Ладоге в Ваганово. Вспоминает, что в армии ему постоянно хотелось спать.

- Служить должны взрослые люди, а не такие 18-летние парни, каким был я. Это большая ответственность. Нужно охранять тумбочку, а я стоял и засыпал, - рассказывает Бычков.

- На самом деле полезного и веселого там было мало. Лучше бы пошел учиться. Сложно, голодно, не понимаешь, зачем ты там.

Отношения с командиром были напряженные: артист читал отечественных классиков, а командующему это не нравилось . Хотел, чтобы Бычков зубрил устав.

- А еще получал наряды. Когда ходили чистить картошку, я солдатам рассказывал о фильмах, которых перед армией очень много посмотрел. Те как начнут хохотать. У них спрашивают: «Почему смеетесь?» А они отвечают: «Так Бычков байки травит». Вот за это меня и наказывали, - вспоминает актер.

ВЛАДИМИР БОРТКО: ПРЫГАЛ ДВА РАЗА С ПАРАШЮТОМ

Владимир Бортко признался, что порядка в армии не было. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Сначала служил в Саратове, затем в Беларуси под Брестом. Служил в авиации. Было не очень тяжело, - вспоминает режиссер. - Что мне больше всего запомнилось? Приходилось прыгать с парашютом два раза. Признаюсь, что никакого удовольствия от этого не получил. После армии больше не прыгал и не собираюсь.