Санкт-Петербург обошел Москву по числу выздоровевших пациентов с COVID-19 за сутки

В Петербурге выписали еще 1723 человека после коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продолжают выявлять заболевших коронавирусом. Как передает 23 февраля оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за последние сутки в городе обнаружили заболевание еще у 913 человек. Это второе место по подтвержденным случаям по стране после Москвы (в столице – 1198 новых пациентов). Так, всего с начала пандемии в Петербурге было зафиксировано 362520 случаев заражения «ковидом».

Что радует, за последние сутки Северная столица оказалась лидером среди регионов по числу выписанных после COVID-19 пациентов. Так, выздоровело еще 1723 петербуржца. В Москве, которая разместилась в этом списке на втором месте, выписали 1364 человека. Всего по стране за сутки среди поборовших коронавирус – 12956 пациентов.

Хорошую тенденцию с числом выздоравливающих в Петербурге за последние две недели отмечает и Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

– Количество выздоравливающих в течение двух недель стабильно превышает количество заболевших за этот же период, – сообщает координационный совет.

Что касается смертей, без них статистика за последние сутки, к сожалению, не обошлась. В городе зафиксировали еще 41 летальный исход с коронавирусом. Всего за время пандемии в Петербурге умерли 10875 горожан с COVID-19.