Ждем оттепель: Резкое потепление наступит в Санкт-Петербурге с 24 февраля

После снежных дней в Петербург придет первая оттепель. Фото: Артем КИЛЬКИН

После нескольких снежных дней, который пришлись на праздничные дни, петербуржцам стоит подготовиться к резкой смене погоды. Уже завтра, 24 февраля, в город придет потепление. После уверенных морозов и снежной сказки Петербургом овладеет плюсовая температура. Как рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, причиной такой мощной волны тепла станет атлантический циклон.

– В ближайшую ночь теплый атмосферный фронт, связанный с этим циклоном, вызовет усиление ветра, снегопады. А завтра к вечеру температура воздуха будет активно расти и уйдет в зону слабых оттепелей, – отметил Михаил Леус.

Температура воздуха в городе под конец первого рабочего дня составит от 0 до +2 градусов. Правда, приятного от такого тепла будет мало. Сугробы превратятся в лужи, и Петербург «потечет». Кроме того, вместе с оттепелью придут ветер и осадки. И с такой погодой горожанам придется прожить до конца этой короткой рабочей недели.

Мокрый снег, лужи и порывистый ветер придет в город с потеплением. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Петербург ждут осадки в смешенной фазе – то есть снег, мокрый снег, гололедные явления, порывистый ветер, – добавляет Михаил Леус. – Такая оттепельная погода с дневными температурами от +1 до +4 градусов, с небольшими осадками, с высокой влажностью, с порывистым ветром будет в городе до субботы включительно.

И хотя на носу календарная весна, все-таки рассчитывать, что это та самая оттепель, не стоит. Вскоре в Петербург все же вернутся минусовые температуры, но скорее всего морозы уже не будут такими сильными, как февральские.