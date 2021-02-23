Любвеобильный Сосо Павлиашвили на концерте в Петербурге целовал женщинам руки

Сосо Павлиашвили в этом году исполняется 57 лет, но он остается таким же энергичным, как и много лет назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Петербурге в БКЗ «Октябрьский» прогремел концерт «Герои нашего времени» с участием звезд российской эстрады. Для зрителей он стал настоящим праздником: наконец-то петербуржцы снова могут ходить на выступления любимых артистов, - с 12 февраля наполняемость концертных залов увеличена до 75%.

Но не только публика, судя по всему, истосковалась по реальным концертам, но и сами певцы. В середине вечера, когда на сцене появился 56-летний Сосо Павлиашвили, зал взорвался овациями.

- Мой любимый и невероятный Санкт-Петербург. Для меня огромное счастье и честь стоять перед вами, старому седому грузину, и петь взахлеб, наслаждаться вашей красотой, - обратился певец со сцены и начал свое выступление.

На песне «Помолимся за родителей» он встал на колено перед залом, а на песне «Моя мелодия» бодрый и темпераментный Сосо не побоялся пройтись между рядами и поздороваться со зрителями. А некоторым девушкам он даже целовал руки. Видимо, у артиста уже есть антитела, раз он не испугался и спустился к многотысячной аудитории. Ну, либо он по-прежнему не верит в COVID-19. Напомним, в разгар пандемии Сосо Павлиашвили признавался, что считает происходящее теорией мирового заговора.

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