Возраст не помеха? Как зачать и родить здорового ребенка

Медики отвечают не только за наступление беременности, но и за ее последствия. Фото: Андрей ГАШЕВ

Часики тикают

По мнению медиков, рожать нужно с 19 до 26 лет, и в советское время так и было. Девушки выходили замуж в 19-20 лет, это считалось нормальным. Первый ребенок в семье рождался в 20-21 год, второй - в 24-25 лет. К 30-33 годам многие советские родители имели троих детей. Сейчас же в 30, а то и в 35 лет у многих женщин нет ни одного. Более того, дамы беременность даже не планируют, стремясь сначала сделать карьеру и найти подходящего мужа. Увы, к 40 годам даже те женщины, у которых в 20-25 лет не было проблем со здоро- вьем, не могут получить желаемую беременность, ведь активный репродуктивный возраст у женщин заканчивается примерно в 35 лет и забеременеть становится сложнее.

- Беременность и роды оказывают огромную нагрузку на все органы и системы материн- ского организма, поэтому поздняя беременность требует более внимательного отношения. Женщине нужно пройти полное обследование: провериться на наличие соматических заболеваний, сдать анализ крови, сделать обследование легких, сердца, почек. Если что-то беспокоит, то лучше сначала это вылечить, тогда можно избежать многих нежелательных последствий и осложнений, - говорит врач-акушер-гинеколог-репродуктолог, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Центра планирования семьи и репродукции Роман Фунден.

Медицина в помощь

Бывает, к 40 годам забеременеть самостоятельно не получается. Во-первых, у женщин стареет репродуктивная система, ухудшается кровоток, снижается качество и количество овуляций. Еще один минус зрелого возраста - накопление болезней. Чем старше женщина, тем больше у нее хронических заболеваний, которые могут сказываться на вынашивании и рождении ребенка. С возрастом увеличивается количество женщин, страдающих такими общими заболеваниями, как гипертония, гипотиреоз, сахарный диабет, ревматизм. И все-таки минусы позднего материнства чаще носят медицинский характер, справиться с ними врачи могут, но и будущей маме к вопросам материнства нужно подойти очень ответственно.

- Наша задача как врачей-репродуктологов не просто в том, чтобы заполучить беременность любой ценой. Мы должны сделать так, чтобы женщина смогла забеременеть, выносить и родить здорового малыша, чтобы с ней самой тоже все было хорошо. Вот это истинная цель, - продолжает Роман Фунден. - Мы отвечаем не только за наступление беременности, но и за ее последствия, ведь любая женщина хочет родить здорового ребенка, поэтому и ей самой нужно задуматься об этом.

Роман Фунден советует сначала заняться организмом будущей мамы. Фото: Андрей ГАШЕВ

Опасный тренд

И все же современная молодежь все чаще стремится к западной модели планирования семьи и детей: сначала встать на ноги в финансовом плане и лишь потом обзаводиться по- томством.

- В этом-то и проблема. Мы наблюдаем за тем, что там происходит, и считаем это правильным. Но вы посмотрите на ту же Европу - население стареет, идет вымирание нации. И в нашей стране детей становится все меньше, в России есть реальная демографическая проблема. Думаю, со стороны государства должна вестись какая-то просветительская работа, чтобы стимулировать появление молодых семей, потому что сейчас институт семьи почти потерян, - считает Роман Фунден.

Но в каком бы возрасте вы ни планировали создание семьи, помните, что появление малыша - очень ответственное решение, которое изменит всю вашу жизнь, поэтому подходить к нему нужно с большой серьезностью в любом возрасте.