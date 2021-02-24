Формула успеха: Как молодая красавица из города невест основала успешную адвокатскую коллегию в Петербурге

Свое студенчество девушка считает залогом успеха. Фото из личного архива героя публикации.

Красота, молодость и успех - все это есть в одной персоне, когда речь идет о 27-летней Марии Корневой. Возраст и внешность не помешали Марии основать известную адвокатскую коллегию в Петербурге и стать ее директором. В чем секрет? Юрист благодарит счастливый случай, замечательных наставников и, конечно, яркие студенческие годы. Их она провела в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. Мария поделилась секретами успеха.

1. Взвесь все за и против, примерь на себя социальные роли

- В детстве я мечтала стать - нет, совсем не юристом - хирургом-трансплантологом. Начиталась «Головы профессора Доуэля», да и мама у меня врач, - улыбается Мария. - Но потом в школе началась химия… А позднее в родном Иваново меня убедили, что женщине-хирургу, скорее всего, всю жизнь придется зашивать алкоголиков, поступивших в травмпункт. Это никак не стыковалось с моими высокими мечтами. Стала думать дальше.

За плечами у Корневой музыкальная школа по классам фортепиано и вокала, но на творческую стезю девушка ступить не решилась, оставив музыку как бальзам для души «после тяжелого трудового денька». Тогда Мария, лидер в любом коллективе, задумалась о связях с общественностью. Выбор пал на СПбГУП.

- Дело в том, что я ужасно не хотела сдавать ЕГЭ, несмотря на золотую медаль. Вот как можно однозначно ответить на вопросы по литературе, например, или обществознанию? - резонно задается вопросом наша героиня. - Поэтому, когда узнала о конкурсе «Ум + Красота = Студент», который проводил СПбГУП, решила поучаствовать и заняла третье место.

Корневу не только приняли на бюджет, но и позволили выбрать любое направление. Тут абитуриентка вновь крепко задумалась, посоветовалась с людьми, чье мнение ценила, и… выбрала юриспруденцию. Просто в ходе бесед и размышлений попыталась представить себя адвокатом, и стало интересно. В итоге судьба привела Марию к делу всей ее жизни.

В университет профсоюзов Корнева попала после конкурса «Ум + Красота = Студент». Фото из личного архива героя публикации.

2. Трудись и дерзай в сфере мечты

Юриспруденцию Мария полюбила благодаря преподавателям. Юлия Николаевна Денисова вела нотариат и наследственное право, Долорес Владимировна Дернова обучала гражданскому процессу. Обеих Корнева запомнила строгими и ожидающими на пересдачу. А еще - страстно увлеченными своим делом.

В стенах университета Марии посчастливилось побывать на лекциях знаменитого отечественного адвоката, Почетного доктора СПбГУП Генри Резника. Выдающиеся юристы - и академики, и практики - в СПбГУП выступают регулярно. По-настоящему судьбоносной была встреча с педагогом Юрием Алексеевичем Авдеевым.

- Как-то, находясь в эйфории, я обратилась к нему с дерзким заявлением: «Вы поставили мне пять за экзамен, так берите же к себе в фирму!», - вспоминает Корнева. - С тех пор стала применять знания на практике, работать за минимальную плату. Дальнейшее образование воспринималось совсем иначе, потому что точно знала, как и какие знания мне пригодятся. Я жила активной практикой, и это было здорово.

Кстати, Корнева считает: убедиться, что ты станешь хорошим юристом и это твое, можно только в деле. Теперь, когда уже к самой Марии из альма-матер приходят практиканты, она не сажает их подшивать бумаги, а вместе с ними отправляется на судебные заседания.

- Практиковаться. Внедряться. Иначе человек никогда не поймет, что ему нужно на самом деле, - уверена Мария. - Причем тренироваться нужно не для родителей и университета, а для себя. Важно найти собственное направление и двигаться в нем. Это поможет не разочароваться, когда выяснится, что юриспруденция - это не только в красивом костюме по заседаниям ходить, а большая, иногда рутинная работа с документами и людьми.

Студенческая практика дала Марии статус адвоката (его она получила в 18 лет) и трамплин в профессию: в 2017-м, окончив магистратуру, девушка решила основать коллегию. Тогда ей было всего 23 года.

Мария признается: из-за внешности и возраста статус блестящего профессионала приходится постоянно оправдывать, но проблем с этим нет. Фото из личного архива героя публикации.

3. Выстраивай социальные связи

Где-где, а в адвокатской тусовке связи сильно помогают, решают многое. В общении с коллегами кипит каждодневная работа, приходит верное решение, в общении между сторонами и судьей проходит каждый процесс. Налаживать и беречь социальные контакты Марию тоже научили в вузе.

- Железная дисциплина в университете сближала нас, студентов, и превращала в одну большую семью. Общение, общественная жизнь здесь фантастические. Было так интересно, что допоздна уходить не хотелось. По сей день со многими ребятами мы продолжаем дружить, - делится преуспевающий юрист. - Высокие требования университета научили ориентироваться и маневрировать в сложных ситуациях, а этот навык важен для каждого человека, дает закалку.

Еще в студенчестве круг профессиональных контактов Марии стал расширяться с огромной скоростью, и к получению диплома она обросла множеством знакомств с опытными адвокатами и юристами Петербурга. Благодаря школе повседневного делового общения в родном университете она почувствовала, что сможет организовать работу коллег просто и удобно. Вскоре и родилась коллегия «Размустов, Корнева, Скурту и партнеры».

- Ирина Геннадиевна Скурту - моя преподавательница по уголовному праву. Мы в студенческие годы смотрели на нее с восхищением, потому что уже тогда она была адвокатом с большой буквы, - рассказывает Корнева. - Однажды я позвонила ей и предложила создать коллегию, ни на что особо не рассчитывая, а она, к моей огромной радости, взяла и согласилась.

Сейчас Мария в свободное от работы время преподает сама: разыгрывает со школьниками судебные заседания, вводит в профессию молодых специалистов на тренингах Института адвокатуры. Теперь выступает с лекциями и в Гуманитарном университете профсоюзов.

- Мне почему-то кажется, что молодой красивой женщине в юриспруденции непросто… - делюсь с Марией соображениями.

- Да, действительно, поначалу я чувствовала давление, - признается она. - Причем не со стороны коллег (с ними мне по жизни пока что везло), а со стороны клиентов. Серьезный предприниматель смотрит на девочку, которая с ее внешними данными говорит ему что-то важное про договоры, и у него возникает недоверие. И вот уже клиент сам пытается тебя учить, как работать. Но так было ровно до первого дела. Дальше судят уже не по обложке, а по уму. И хотя сейчас ко мне приходят только по рекомендациям сарафанного радио, из-за возраста и внешности статус опытного адвоката все равно приходится оправдывать непрерывно. И оправдываю.

Быть успешным адвокатом в одном из самых потрясающих городов мира - особое счастье.