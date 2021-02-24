С 24 февраля в петербургские торговые центры можно идти не только за продуктами или обновками, но и за вакциной от коронавируса. Пункты вакцинации открылись в пяти ТЦ Санкт-Петербурга – в Центральном, Приморском, Выборгском, Красносельском и Красногвардейском районах. «Комсомолка» одной из первых оценила новинку.Наш выбор пал на ТЦ «Невский центр» неподалеку от площади Восстания. Расчет был на то, что уж туда-то за счет выгодного расположения (самый центр города) в начале рабочего дня хоть кто-то, да придет.В «Невском центре», как и в других торгово-развлекательных комплексах, под пункт вакцинации отвели отдельное просторное помещение. Когда-то, по словам администрации ТЦ, здесь был магазин, потом он съехал – и на освободившиеся площади решено было посадить людей в белых халатах. За организацию приема граждан взялась одна из городских частных клиник. Вход в прививочный пункт оформили приметными, видимыми издалека надписями и указателями; вдобавок о его расположении уведомили охранников – мы специально протестировали их, и ни один не ошибся и не направил нас по неверному «адресу».Несмотря на утро среды в помещении уже собралась небольшая очередь. По словам работников - администраторов и медсестер – люди приходили еще загодя, когда в прививочном пункте велись последние приготовления. Частью это были сотрудники магазинов, расположенных в том же ТЦ, частью – просто заинтересованные петербуржцы.- Вы знаете, я вообще живу у метро «Приморская» - это Василеостровский район, - рассказала нам между делом пенсионерка Ираида Прозоровская, которая оказалась в числе первых посетителей пункта. – Но в нашей местной поликлинике почему-то прививок от коронавируса не делают – я несколько раз туда звонила, пыталась выяснить, куда же мне идти, но там дали только какой-то номер телефона, да и там никто трубку не взял. Так что я решила приехать сюда. Вот, приехала, жду, заполняю анкету. Пока что по ощущениям – гораздо удобнее, чем в поликлинике. Не нужно записываться, не нужно ничего выяснять. Пришел и сделал – вот и все.Действительно, предварительно записываться в прививочный пункт в торговом центре не нужно. Достаточно прийти и принести с собой три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Дальше – стандартная процедура: человек заполняет анкету, потом его осматривает врач (слушает сердце и легкие, меряет давление, смотрит горло, замеряет уровень кислорода в крови) и направляет либо домой (если обнаружились какие-то противопоказания), либо дальше «по конвейеру» - в процедурный кабинет. Кстати, в ТЦ завезли однокомпонентную вакцину. В переводе на человеческий это значит, что одна ампула рассчитана на один укол, а не на пять, как раньше. То есть, ждать, пока наберется пятерка вакцинируемых, не нужно – очередь движется быстро.- У нас в среднем на одного человека отводится семь-десять минут, - объясняет Амина Платунова, начальник медицинской службы частной клиники, которая организовала вакцинацию в «Невском центре». – Поэтому все происходит без задержек. Единственное – после вакцинации надо полчаса побыть тут, никуда не уходить. Насильно мы, конечно, никого не держим, но правила такие.К слову, из-за специфики расположения в прививочные кабинеты в ТЦ уместили чуть ли не целую поликлинику. В каждом из них помимо расходных материалов и холодильников для вакцины есть противошоковые укладки – на случай, если у кого-то в качестве реакции на препарат вдруг разовьется анафилактический шок – и даже дефибрилляторы, чтобы особо чувствительного пациента можно было реанимировать и «додержать» до приезда бригады скорой помощи.Делать какие-то выводы из эксперимента пока рано: слишком мало времени прошло. Однако народ вроде как доволен.- Пока что пункты вакцинации открыты в четырех торговых центрах – «Невский центр» на Невском проспекте, «Охта Молл» на Брантовской дороге, «Европолис» на Полюстровском и «Сити Молл» на Коломяжском проспектах, Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, - рассказали «КП-Санкт-Петербург» в городском комитете по здравоохранению. – Расчетная мощность – 200 человек в день, но при большом спросе бригады медиков будут усилены. В теории количество прививочных пунктов в ТЦ может быть увеличено, но говорить об этом пока слишком рано – нужно сначала посмотреть на показатели уже открытых.