В Санкт-Петербурге с 24 февраля 2021 года в нескольких торговых центрах появилась возможность бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Пока горожанам доступны пункты в Центральном, Приморском, Выборгском, Красносельском и Красногвардейском районах.Как рассказали «КП»-Петербург» в комитете по здравоохранению, каждый пункт вакцинации в торговых центрах рассчитан на 200 человек в день. При этом, если будет большой наплыв желающих вакцинироваться от коронавируса, бригады медиков увеличат.- Количество прививочных пунктов в торговых центрах Санкт-Петербурга может быть изменено - все будет зависеть от показателей, - добавили в ведомстве.Вакцинация от коронавируса в торговых центрах Санкт-Петербурга 2021: Адреса«Невский центр»Адрес: Невский проспект, 114-116«Охта Молл»Адрес: Брантовская дорога, 3«Европолис»Адрес: Полюстровский пр., 84«Сити Молл»Адрес: Коломяжский проспект, 17к2«Жемчужная плаза»Адрес: Петергофское шоссе, 51А