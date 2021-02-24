Протащить пассажирский самолет за трос на несколько метров? Легко! Так сказали два петербургских атлета и отправились устанавливать мировой рекорд в Пулково. В среду, 24 февраля, в ангаре одной из крупнейших авиакомпаний спортсмены-экстремалы сдвинули с места и протащили лайнер Airbus A319 «Спортолет». Который, к слову, весит больше 40,5 тонн! Результаты такого «упражнения» зафиксировали на месте, чтобы отправить в Книгу рекордов Гиннесса.Всего экстремальных «трюков» за один день было сразу два (что само по себе уникальное явление!). Первый рекорд установил петербургский атлет Денис Вовк. Почти за минуту он смог передвинуть лайнер на 4 метра 32 сантиметра. Тащил громадину он с упором на специальную горизонтальную лестницу при помощи каната.– Самолет шел хорошо, – делится Денис Вовк. – Но можно было работать и работать дальше. Хотел и побольше протащить, но в целом я доволен.К слову, в случае с Денисом мировой рекорд был бы установлен, даже если бы он сдвинул лайнер всего на один метр. Дело в том, что в своей весовой категории (до 90 килограммов) он выполнил такой «трюк» единственный в мире! Ведь типичные силачи весят куда больше. Тоже самое касается и второго рекорда. Его Денис Вовк установил уже не в одиночку, а с атлетом Артемом Тарасовым. Вдвоем они вытягивали самолет за канат, упираясь ногами в специальную опору. За 45 секунд спортсмены сдвинули воздушное судно на 1 метр и 90 сантиметров.– Сегодня мы делаем историю, потому что атлеты обладают не колоссальной мышечной массой, – отметил президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. – Вес Дениса Вовка 89 килограммов, Артема Тарасова – около 103. И общий вес атлетов не превышает 200 килограммов!Теперь дело за малым – дождаться, пока петербуржцы попадут в Книгу рекордов Гиннесса.– Сначала мы фиксируем это как мировой рекорд, а далее все документы, фото и видеоматериалы будут отправлены в Книгу рекордов Гиннесса. Это процесс не быстрый, зафиксируют этот рекорд где-то в течение года, – добавляет Василий Грищенко.На достигнутом экстремалы останавливаться не будут: впереди у них грандиозные планы. В мае-июне атлеты Денис Вовк и Артем Тарасов планируют протащить поезд «Сапсан», который весит в разы больше – порядка 650 тонн.ВОПРОС ДНЯВ Пулково атлеты тянули 40-тонный лайнер, чтобы зарегистрировать новое достижение в Книге рекордов Гиннеса. Мы решили спросить:А в вашей жизни какие были рекорды?Константин БРОНЗИТ, мультипликатор:– Мой личный рекорд – две номинации на «Оскар». Это редкость. Я знаю всю эту кухню уже давно. В номинацию, в принципе, попасть случайно может любой человек, а вот во второй раз просто так туда не попасть. Для этого необходимо делать что-то заметное и выдающееся. Вот это и есть мое личное достижение.Сергей САЯПИН, анестезиолог-реаниматолог:– В 2016 году я пробежал марафон «Белые ночи»! Было очень интересно попробовать. Я долго тренировался, бегал по утрам и вечерам - до и после работы, соответственно. Ощущения - непередаваемые. Особенно в конце, когда ты понимаешь, что все уже позади, все кончилось, ты все преодолел. Такой кайф наступает - словами не передать. Профессиональные навыки на дистанции, к счастью, не пригодились.Владислав АНЦИБОР, бывший священник:– Мой личный рекорд - это отказ от старой жизни и выход на новый уровень. В прошлом году во время эпидемии коронавируса я сложил с себя священнический сан и отправился работать волонтером, разносить еду и лекарства пожилым людям. Сейчас я пробую себя в совершенно иной сфере деятельности - медиации, проведении переговоров и урегулировании конфликтов и споров. Живется тяжело, но я стремлюсь расти над собой - в этом и состоит мое главное на данный момент достижение.Стас ПЬЕХА, певец:– В 28 лет подтянулся 12 раз с весом в 50 килограмм и отжался на брусьях 72 раза. Это был мой силовой пик. А где-то в 38-39 лет я 1 час 20 минут провел на ринге. Не просто, делая какие-то упражнения, а в парной работе. Возможно, это нормальное время для профессионального боксера, а вот для меня очень много.Эдуард ЦВЕТКОВ, полковник полиции в отставке:– В 25 лет я получил Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в испытаниях новых образцов космической техники для Минобороны. Более подробно рассказать не могу. А совсем недавно мы с моим сыном-полицейским спасли блокадницу от убийства в парадной. Хотя главное мое достижение – это двое детей.