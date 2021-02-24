Житель Карелии в мороз пробежал 66 километров по Онежскому озеру до острова Кижи

Спортсмен-ультрамарафонец из Карелии совершил экстремальный забег по льду Онежского озера от Петрозаводска до острова Кижи. На путь длиной почти 66 километров Влад Арбатов потратил более девяти часов.- Ледовый ультрамарафон по маршруту Петрозаводск - Кижи состоялся. И пусть это не было официальным соревнованием, а всего лишь контрольной тренировкой в честь праздника всех мужчин (Дня защитника Отечества - прим.ред.), тем не менее, это остается фактом. Дистанция составила почти 66 км. Общее время в пути: 9 часов 39 минут, - написал вечером 23 февраля на своей страничке в соцсетях усталый, но довольный марафонец.Отметим, что это не было безумством одного спортсмена. Маршрут был согласован с МЧС, а в качестве поддержки рядом с бегуном шли два снегохода.В 7 утра спортсмен стартовал от набережной Петрозаводска. Примерно через полтора часа была преодолена отметка в 10 километров. Но не все шло так гладко. Кроме холода - на улице стояли 30-градусные морозы, проблем доставлял и снег. Кое где, как в районе Кижских шхер, были большие сугробы, поэтому на 15-километровый участок закладывалось около четырех часов.В пути марафонец поддерживал силы питательным гелем, тонизирующим напитком и колой. А на 45-м километре трассы у него был пункт питания. И в итоге все получилось. Ближе к шести часам вечера уставший, но довольный спортсмен финишировал в конечном пункте марафона. Его средняя скорость составила восемь минут 16 секунд на километр.По словам Влада, он вынашивал идею пробега до Кижей два года. Им и его единомышленниками была проделана огромная работа, чтобы все организовать. И пусть марафон получился не массовым, но он состоялся.- Хочу поблагодарить всех, кто верил в меня, поддерживал и заряжал на удачу и успех! Признаться честно, я не ожидал такого внимания и что будет столько причастных людей. Всем вам очень благодарен и низкий вам поклон! Это наша общая с вами победа! - отметил спортсмен.