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Общество

Житель Карелии в мороз пробежал 66 километров по Онежскому озеру до острова Кижи

Суровый марафон занял у спортсмена девять часов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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